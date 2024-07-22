Мозг человека — это неизведанная субстанция, закрепляющая человека на вершине эволюции животного мира. Именно мозг делает из людей человека, единицу общества со своими интересами, воспоминаниями, чувствами и уровнем интеллекта.

Чем пахнет мозг, что такое «кладбище» хирурга, можно ли стереть человеку память и почему нейрохирурги до сих пор используют коловороты? Всё это вы узнаете в этом материале, посвященном Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля. Нейрохирург ГКБ №7 Нейрохирургического отделения №3 города Ижевска Ольга Мурашова ответила на самые интересующие вопросы.





Фото: ГКБ №7 Ижевска

— Чем занимается нейрохирург, какая его область деятельности?

— Нейрохирурги занимаются патологией нервной системы – это головной, спинной мозг, периферические нервы. У нас в отделении мы занимаемся патологией именно головного мозга: опухоли, воспалительные заболевания, травмы и последствия травмы, врождённые патологии и другие заболевания.

— Почему вы выбрали именно нейрохирургию?

— Очень интересный вопрос, до сих пор сама себе его периодически задаю. На самом деле так сложились обстоятельства. Когда я шла в академию, я знала, что хочу стать хирургом, но не знала специализацию; позже, как и все студенты, я пошла подрабатывать санитаркой в нейрохирургическое отделение, поработала и поняла, что другая хирургия мне уже и не столь любопытна, пыталась дежурить и в общей медицине, но поняла, что головной мозг для меня самое интересное.

— В книге Генри Марша «Не навреди» автор говорит, что «каждый хирург несёт в себе небольшое кладбище, на которое время от времени ходит помолиться». Что вы думаете об этой цитате?

— Это наша истина, которую мы принимаем ещё с первого курса университета. У каждого свой индивидуальный организм, даже у мировых светил медицины бывают какие-то стечения обстоятельств, которые уже постфактум называют врачебной ошибкой. Вроде бы действуешь по всем канонам, а пациенту это не подходит; когда наступают неблагоприятные моменты, ты очень долго копаешься: «а что ещё можно было бы сделать?», пытаешься найти другие варианты хода лечения – вот все эти «бы» потом и составляют «небольшое кладбище». Там необязательно пациенты, которые умерли по твоей ошибке, там и неровно заживший шов, долго восстанавливающийся пациент, пациент, которому потребовалась повторная операция. Для нас, хирургов, это истина, от которой никогда не избавишься.

— Гениальность – это особое строение мозга или приобретённый навык? Есть ли какие-то отличия в строении мозга гения и обычного среднестатистического человека?

— Гениальность – вообще достаточно сложное определение, сложно определить гений человек или нет при его жизни. Но на самом деле уже доказали, что разницы не будет, вклад человека в науку не зависит от размера или веса мозга. Всё зависит от нейронных соединений и их функционирования между собой. Визуально гениальность никак не определить, по крайней мере, на нашем уровне. Возможно, через 100 – 150 лет это можно будет увидеть на МРТ, эта перспектива очень интересна.

— В фильме «Вечное сияние чистого разума» происходит приём стирания памяти. Возможно ли это делать хирургическим методом в реальности?

— Доказанной и абсолютно эффективной методики пока не существует, но на самом деле уже есть такие технологии, которые позволяют выключать отдельные центры мозга. В теории стирать память возможно, но только тогда, когда мы поймём, как функционирует память.

— Альберт Эйнштейн говорил, что «мы используем мозг лишь на десять процентов возможностей нашего мозга». Так ли это на самом деле?

— Чем больше работаешь, тем больше я соглашаюсь с этим. Потому что мы работаем с повреждениями мозга, и бывают такие моменты, когда мы предполагаем, что повреждённая зона не даст человеку возможности говорить, а он практически не замечает своего дефекта. У нас есть такое понятие, как нейропластичность, когда другие зоны могут отвечать за ту, которая потеряла свои функции. Такое случается не у всех, но тем не менее возможности мозга далеко не изучены. Это вполне может быть связано с тем, что мы используем не весь запас, который дан нам от природы. Некоторые люди могут жить с одной половиной мозга, не сказать, что она абсолютна компенсирована, но пациенты живут и с грубыми повреждениями.

— В фильме «Кто есть Джулия?» показан эпизод о пересадке мозга. Существует ли пересадка мозга в реальной жизни?

— Это направление пытались развивать, но пока эффективности не было. На данном этапе развития это невозможно даже в теории. Мозг не существует изолированно от нервной системы, а такую огромную систему, проходящую через всё тело, целиком заменить невозможно, по крайней мере пока.

— В этом же сериале можно наблюдать такое явление как «аллея почести» (врачи выстраиваются в аллею и провожают донора в последний путь, выказывая своё уважение). Практикуется ли такое в наших российских больницах?

— У нас в России система трансплантологии практически не развита, с этим очень сложно, бывают только индивидуальные случаи, по крайней мере, я с этим не встречалась. Относительно всего у нас неплохо развита трансплантология костного мозга. Это не так широко, как хотелось бы, но тем не менее Россия развивается.

— По сюжету одного из известнейших фильмов Дэвида Кроненберга «Видеодром», некая группа учёных начинает транслировать по одному из кабельных каналов сцены насилия, пытки и убийства. Это «шоу» содержит скрытый сигнал, который вызывает у людей галлюцинации и опухоли, а также провоцирует их на агрессию. Возможно ли программировать мозг человека на агрессию в реальной жизни?

— Хирургически это пока невозможно, в мировой медицине развивалось направление психиатрической хирургии, которое пыталось влиять на психические процессы хирургическим вмешательством, например, пытались бороться с алкогольной зависимостью, искали зоны воздействия, из-за которых возникают эти зависимости, но в России это запретили. Хирургически вызывать агрессию пока точно невозможно, а вот у психотерапевтов очень интересный мир, у них есть очень много разных техник, которые много в себе несут.

— Существует миф о специфическом запахе мозга: мозг пахнет тем, что человек последнее нюхал или употреблял в пищу. Есть ли у мозга специфический аромат?

— Я на самом деле не обращала на это внимание, возможно, уже просто привыкла, плюс слой маски не позволяет точно улавливать запахи. Когда идут воспалительные процессы, присутствует запах гноя, но это встречается нечасто; могу сказать точно, что мозг человека, употреблявшего спиртосодержащие напитки, алкоголем не пахнет. Один-два раза я чувствовала отдаленный запах ванильного мороженого. Яркого запаха точно нет.

— Очень часто слышала, что алкоголь влияет на ход лечения. Как происходит на самом деле?

— У нас есть такая теория, что алкоголь помогает снимать отёк, которым часто страдают пациенты в результате тяжёлых черепно-мозговых травм. При длительном употреблении алкоголя мозг настолько токсично изменён, что пациенты, часто употребляющие спиртные напитки, переносят повреждения легче. Они получают более тяжёлые повреждения, перенося их легче, но не все.

*алкоголь – это яд, разрушающий все системы без исключения!

— Ещё один распространённый миф – это использование нейрохирургами доисторических инструментов. Так ли это на самом деле?

— У нас есть новое оборудование, новые технологии, но иногда бывает очень много экстренных операций, поэтому все наши стерилизованные дрели для трепанации заканчиваются и приходится вспоминать вот эти старые добрые коловороты. Это конечно редко, но про него забывать не приходится.

— За весь период работы врачом вам удалось привыкнуть к неприятным разговорам с родственниками?

— К такому невозможно привыкнуть, если врачу становится это делать легко, ему пора бежать из профессии. Да, переживать за каждого и умирать с каждым пациентом – невозможно и непрофессионально, это портит жизнь тем, кто остался жив, но полное равнодушие – точно не для врача.

— Какой самый запоминающийся случай был в вашей практике?

— Это тяжело сказать, потому что то, что для нас обыденность, для нормального человека что-то нереальное. Выделить какой-то один случай очень тяжело. Каждый год, например, к нам поступают пациенты с инородными телами, 5 лет назад к нам поступил мужчина, которому при замене колеса в лобные кости отлетела деталь, поступают пациенты и с повреждениями в результате неправильного использования болгарки.

— Чем опасна профессия нейрохирурга?

— Мы стараемся всё это не афишировать, но буйные пациенты у нейрохирурга – это стандартная ситуация, потому что основной контингент, нуждающийся в нашей помощи, это очень нетрезвые, подравшиеся люди. Опасные ситуации характерны для выездов в районные республики: скорую помощь часто не пропускают, могут подрезать и не всегда возможно даже доехать до пациента.

— Как врачи разграничивают помощь людям и личную победу?

— На самом деле, для врача, который идёт по своему призванию, личной победой будет помощь человеку. Найти заболевание на ранней стадии развития, помочь человеку – вот что для нас победа.

По большей части это работа наставника – дать понять молодому врачу, что для него есть победа.





Подготовила: Дарья Дагаева