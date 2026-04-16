В Ижевске у Долгого моста оборудовали небольшую набережную

В Ижевске у Долгого моста оборудовали небольшую набережную
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
Здесь установлены скамейки и качели.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске облагородили небольшой отрезок берега реки Иж в районе Долгого моста в Интернациональном переулке. Новую зону отдыха оценил корреспондент «Сусанина».

Ещё в прошлом году здесь был «дикий» берег с кучами мусора и шлака. Сейчас здесь оборудован деревянный настил с ограждением, установлены скамейки, качели и обустроена баскетбольная площадка. Также пространство освещается причудливыми круглыми светильниками.

Напомним, в 2024 году началась реставрация дореволюционного здания бывшей Колупаевской бани у Долгого моста. Именно к ней и примыкает недавно благоустроенный участок берега реки. По имеющейся у «Сусанина» информации, работы проведены по инициативе медицинской организации, работающей в обновлённом историческом здании.

