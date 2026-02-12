Закрыть
«От фасада до фасада»: стоит ли в Ижевске применять одинаковый подход к ремонту улиц

14:15, 12 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#благоустройство\n#Ижевск\n#градостроительство\n#улица Удмуртская
Источник фото: ИА "Сусанин"
0

Экспертное мнение об учёте нюансов городской застройки.

На прошлой неделе глава Ижевска Дмитрий Чистяков презентовал стратегию развития города до 2036 года. Одна из актуальных задач на ближайшее время — продолжение обновления инфраструктуры города. 

В ноябре 2025 года «Сусанин» подробно рассказывал о масштабных работах по ремонту дорог Ижевска и Удмуртии. Яркий акцент — реставрация фасадов «сталинок» в центре города на улице Пушкинской.

В наступившем 2026 году власти города планируют другой масштабный проект на улице Удмуртской — ремонт в формате «от фасада до фасада». Корреспондент «Сусанина» решил узнать об актуальности таких планов и подходе к подобному формату решения у профессионального городского архитектора с многолетним опытом, члена правления Союза архитекторов Удмуртии Нины Степанюк, ответственной за авторский надзор процесса реставрации «сталинок».

Относительно улицы Удмуртской «от фасада до фасада» собеседница не совсем согласна с предложением формата властей.

ya3PLCw_2uSKUJ2RrQO51PLzzyoyyynG2NFkNugYGrI6O5IFCnegdDjNuVv2gZ8rg2AUYTLxQ-7njrWKKJPgc4Ud.jpg

«Моя точка зрения, Удмуртская улица сложная, — говорит Нина Степанюк. — Она не столько для жителей, она для транспорта. По ней люди ходить не будут. Когда там несутся и гудят грузовики, пять полос в одну сторону, пять полос в другую сторону, какая там прогулочная зона?

Если делать какие-то «островки»-микропарки, то надо загонять их куда-то вглубь. На улице это сделать невозможно. И даже от островка до островка надо будет бежать. Потому что загазованность очень высокая. И деревья там сажать особенно тоже негде. Поэтому насчёт прогулочных зон пока говорить трудно».

По мнению эксперта, интересным участком является отрезок Удмуртской между улицами Ленина и Лихвинцева. Там расположена застройка, которая была начата в 1950-е годы до отмены «излишеств в архитектуре».

weHuAZw0s_fyfc0gCT8NlCjxVq-snwBH3UmhfGJ4vuhBS-49AJmO5T8MYe4r1GntYMhlzPlRtHKBZ6eukhSqzvLR.jpg

«Эти дома можно хотя бы прибрать по штукатуре, ведь они сложены в пустошовку, — отметила собеседница. — Сделать какое-то комплексное цветовое решение, применить единый дизайн-код к рекламным вывескам. Я бы улицу Советскую сделала всю исторической зоной, и в ней бы работала. Улица с этой сталинской застройкой идёт вплоть до перекрёстка с улицей Воровского. Сделать бы историческую зону и насыщать её, ведь она не столь нагружена транспортом.

Просто восстановить озеленение, которое было вдоль улицы. Такое решение сделает улицу очень комфортной для людей. Советская по масштабу хороша, по стилистике хороша. Тут современных-то зданий немного. Если они сделаны, то они не сильно «корявые». Практически от плотины до Воровского — есть достойные объекты, с которыми можно поработать».

Говоря о прочих масштабных планах, архитектор поведала, что следующим крупным объектом станет «дом-квартал» в квадрате улиц Ленина, Пушкинской, Советской и Коммунаров:

«Сейчас у нас готовится разработка этого “дома”. Официально это не памятник, не все сталинские дома у нас объекты культурного наследия, но хотелось бы, чтобы они выглядели прилично, независимо от наличия статуса. Допустим, здание ФСБ — это тоже не памятник, но выглядит здание достойно».

Cc6mCEAehMXjq5s4ZDe38pPjYmMzfjeKieKEZXIENhPhg2QgQxt16TXIHk6JkfhuyoEz2X-gFRfTehrg_sEjXb2M.jpg

Предложение, озвученное в беседе Ниной Степанюк, на перспективное развитие архитектурной красоты города — сделать какую-то законодательную схему, по которой можно было бы сохранять монументальное искусство.

«У нас достаточно много монументальных объектов, но мы их не можем юридически сохранить, — подчеркнула Нина Евгеньевна. — Может, сделать так, как пошли, например, в Елабуге. Есть ещё ряд примеров, где в уставах городов прописывают обязанность по сохранению таких объектов. Или есть же у нас дизайн-код. Давайте где-то в районе этой же самой схемы какой-то документ издадим, чтобы охранять монументальное искусство. Сейчас пока по ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия», если ты хочешь сохранить «картинку», то ты должен сохранять всё здание. А речь идёт о сохранении самих «картин» хотя бы на толщину стены. Речь идёт о мозаиках, сграффито. У нас есть, что сохранять, поверьте».

Zl1i-ncG3AsiaUsMp48POrBWbtAM8oTG_MgBm5-foU7qSyreOQerSwy4Fz6D582nBD-VhvYsuHDpn5w9qPk6gNdR.jpg


