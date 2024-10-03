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Общаться со всеми о грибах

16:50, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
16:50, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы
Фото: Даниил Моисеев
0

Непринуждённый разговор с «главным грибником Удмуртии».

Есть такой неофициальный праздник — Международный день грибника. Отмечается он 3 октября. Внимательные читатели «Сусанина» могут помнить, что на сайте выходила новость об уникальных по размеру грибах. Фотографиями поделился с редакцией молодой местный паренёк Даниил Моисеев, который скромно называет себя главным грибником Удмуртии. И не мудрено! В его паблике в «ВКонтакте» под ёмким названием «Грибы Удмуртии» более 34 тысяч подписчиков.

Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков, подружившись с грибником, решил в ходе непринуждённого разговора узнать, что же привлекает современного молодого человека в грибах и что даёт подобная активность в соцсетях.

— Расскажи читателям несколько слов о себе.

— Я родился в деревне Хохряки, самой большой деревне Удмуртии. Так что местный. Потом мы переехали в Ижевск, школу окончил уже в городе. В этом году окончил колледж при ИжГТУ. Теперь поступил в УдГУ на направление «Реклама и связи с общественностью». 

В 2021 году создал группу в «ВКонтакте» для личного пользования, просто для себя. Хотел узнать, сколько грибов я собираю в год. Типа архив. Но что-то пошло не так, и люди начали добавляться.

— Не сделал группу закрытой?

— Да, она была открытая. Начали люди добавляться почему-то. Потом начали ещё в предложку кидать записи. И так всё пошло-поехало.

— Почему ты вообще грибами так увлекаешься?

— В Хохряках просто лес рядом. У меня «деревенское настроение». Но при этом в семье никому не интересен сбор грибов. Все знают, что я наберу и всё. А мне главное — собрать. Я отдаю их, и что с ними делают дальше, мне уже не интересно. Я не такой фанат грибной кухни. Нравится сам процесс тихой охоты — ходить по лесу с ножиком и срезать грибы.

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Улов белых грибов

— Когда же ты увлёкся этим?

— Получается, в 2021 году. Когда мне было 17 лет. Тогда я был студентом второго курса колледжа. Сейчас продолжаю сам по себе заниматься сбором грибов; ради контента в соцсетях. Знаю, что пост выложу, и будет очень много лайков.

А так, как только приезжаю к родителям в Хохряки, только захожу в дом, сразу переодеваюсь и — в лес.

— Как ты стал разбираться в грибах?

— Сначала меня дедушка научил. Такие вот базовые грибы, потом сам уже начал какие-то узнавать. Стали интересны новые. Каждый год какие-то новые узнаю и пробую. Но только, если бабушка одобрит, а она не все одобряет. В этом году шампиньоны собрали в лесу.

— Когда сезон начинается и кончается в Удмуртии?

— В апреле. Там идут сморчки. Заканчивается сезон у нас в ноябре. А вот живётся мне с ноября по апрель очень плохо и грустно, потому что ещё мне нужно каждый день выкладывать посты, что-то придумывать. Сейчас, в сезон, всё хорошо. Люди сами выкладывают в группу фотографии своих трофеев. А вот начнётся с ноября… каждый день начну что-то придумывать.

— Так, может, раз в неделю?..

— Не-е-ет, у меня же подключена монетизация, нужно выкладывать, нужна активность. Ещё с этого года придумал проект «По грибы с общественными деятелями Удмуртии». Цель заключается в том, что обычных, точнее, необычных людей вывести в лес. И с ними походить, пообщаться. В этом году три человека поучаствовали. Думаю, нормально для этого года.

Первой стала Любовь Евлампиевна Зайцева, депутат Госсовета Удмуртии. Вторая — Мария Толстухина, заслуженный работник культуры. Третий — Антон Тактаров, зампредседателя Совета отцов Удмуртской Республики. Мне кажется, прикольно, когда такие люди ходят в лес.

— Эти люди тебе интересны как общественники, или ты общаешься с гостями о грибах?

— Так я со всеми о грибах общаюсь! Ну, а в этом году уже ни с кем не пойду. Потому что грибы кончились. Опята, вроде бы, остались и всё.

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Даниил Моисеев держит в руках гриб под названием головач гигантский

— Есть ли ещё у тебя проекты?

— Каждый год у нас проходит «День грибника в Удмуртской Республике». В этом году он будет проходить 5 октября. Я подготовил сценарий. В загородном лагере будет ведущая, колонки, музыка, всё как полагается. Просто встречаемся, завершая грибной сезон.

— Ты не привлекаешь каких-нибудь спонсоров, общественников, грибные фермы?

— Нет, даже не думал; всё своими силами. Но в первый раз на празднике было 60 человек, второй раз — 80. В этом году надеюсь на 100 грибников. Причём, собирались приехать не только со всей Удмуртии, но даже из Перми и Кемерово. Будем ждать.

Летом в планах провести «Гриботусу». В этом году не получилось, потому что я писал и защищал диплом. А так, она проходит с палатками на Селычке. И зимой ещё с единомышленниками мы ходим в театр. Каждый раз в разный.

— То есть вы уже не по грибной теме, а просто встречаетесь и общаетесь, просто познакомившись на почве грибов?

— Грибники в театре, да. Каждый год человек 50 набирается. Идём толпой в театр.

— Видел в соцсетях, что ты побывал на региональном грибном гастро-фестивале «Губи-фест». Впервые?

— Да, впервые побывал. Всё отлично, только дальняя поездка в самое «начало» Удмуртии. Всё прошло хорошо, только никаких вип-лиц не было. Никто из руководства республики не доехал в Ярский район, кроме главы самого района. Это меня расстроило. Теперь буду каждый год ездить. Грибная тема прекрасно раскрыта, чувствуется грибной дух. 

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Даниил Моисеев с главой Ярского района Удмуртии Александром Старцевым

— Под финал беседы вопрос на социально значимую тему в Удмуртии. Часто спасатели выводят из леса заблудившихся грибников. Почти каждые выходные летом. Ты не блуждал?

— Я обычно хожу не один, а с кем-то. У нас такого ещё не было, ходим группами, соблюдаем правила безопасности, обязательно с мобильными телефонами.

Иногда идёшь, следы медведя кругом, какашки его, страшно становится. Но не сворачиваешь. Вот с Любовью Евлампиевной далеко ездили. Там кругом идти было очень страшно. Сначала шли, лес непролазный, а потом как пошли белые грибы, всё, азарт появился, пофиг на медведя.

С Антоном Тактаровым поехали в надежде на белые, а погода была сухая, и они все оказались непригодные для сбора. Пришлось собирать опята.

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Любовь Зайцева и Даниил Моисеев 

— Ты ранжируешь грибы, получается?

— Просто белый гриб больше лайков набирает, чем опята. Просто крутой гриб, надо его собирать.

— А пельмени с грибами?

— Наверное, лучше называть их варениками. Правда, не помню, ел ли я такие.


Фото предоставлены героем интервью.

16:50, 03 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#грибы

 

 

 


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