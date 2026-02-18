Масленичная неделя в 2026 году выпадает на 16–22 февраля. Во многих локациях в проведении праздника примут участие творческие коллективы национально-культурных объединений Удмуртии, ведь 2026 год посвящён единству народов России.

Общереспубликанский праздник состоится в этом году в Малой Пурге 22 февраля. Организаторы проработали программу, полную всевозможных активностей. Отметят масленицу в городах и районах республики.





Ижевск будет гулять два дня:

21 февраля (12:00-16:00)

Центральная площадь

Народное гуляние — «Широкая Масленица и Волшебное зеркало». Выступления профессиональных коллективов, знакомство с традициями, ярмарка, интерактивные площадки, колоритные фотозоны и главный ритуал — сжигание чучела Масленицы.

22 февраля (11:00 – 12:30)

Парк «Тишино»

Молодецкие забавы, командные эстафеты и спортивные игры для всей семьи.

22 февраля (11:00 – 12:30)

Площадка у Центра культуры и творчества (ул. Парковая, 9а).

Выступления фолк-коллективов, народные забавы, хороводы под гармонь, перетягивание каната, бои мешками и веселые эстафеты.

22 февраля (11:00 – 13:00)

Аллея им. А. Кононова

Театрализованная концертно-игровая программа, хороводы и обязательное масленичное угощение — душистый чай и румяные блины.

22 февраля (11:00 – 13:00)

Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова

Развлекательная программа с аниматорами, весёлые конкурсы и танцы. Каждый желающий сможет проверить свою силу и ловкость.

22 февраля (12:00 – 15:00)

Сквер Металлургов

Игровая программа, перетягивание каната, танцы, хороводы и эстафеты.

22 февраля (12:00 – 16:00)

Парк Космонавтов

Традиционные народные гуляния, выступление самодеятельных коллективов, ярмарка, работа аттракционов, катание на коньках. Кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы.

Глазов проводит зиму в субботу, 21 февраля.

Основной площадкой праздника традиционно станет площадь перед ЛДС «Глазов Арена». Открытие городского праздника состоится в 11:00, сожжение чучела Масленицы – в 14:00.

Сарапул тоже будет гулять два дня.

Праздник в городе проведут на нескольких площадках.

21 февраля с 13:00 на открытой площадке в жилом районе «Дубровка» начнутся масленичные гуляния.

22 февраля Горсад имени Пушкина будет ждать гостей с 10:00. Чучело сожгут в 15:45.

С полудня стартуют народные гуляния на площади Электрогенераторного завода (ДК «Заря»).







Воткинск проведёт народное гуляние «Широкая Масленица» 21 февраля

На Центральной площади города пройдёт концерт, установят «призовой столб» и сожгут чучело.

С 11:00 гостей и жителей города приглашают на Центральную площадь.

13:40 – 14:00 — обряд сжигания чучела Масленицы.





Можга простится с зимой 21 февраля.

Праздничная программа состоится в КСЦ «Можга» (городской парк).

С 11:30 на территории парка начнут работать различные тематические площадки.

С 12:00 состоится торжественное открытие праздника и подведение итогов конкурсов «Российский кокошник» и «Леденцовый петушок».









В 14:15 состоится традиционное сожжение чучела Масленицы. Все упомянутые мероприятия пройдут в открытом доступе, бесплатно. Но народный праздник отметят и там, где за вход придётся заплатить.

21 февраля пройдёт Рок-Масленица на YLETAЙ – поле (6+) 21 февраля пройдёт(6+)

Программа здесь стартует в 11:00 и продлится до 16:00. Заезд открыт с 10:00.

Гостей ждут праздничный рок-концерт, еда и напитки, игры и конкурсы. Для желающих будет организован платный трансфер из Ижевска и обратно.

21 – 22 февраля пройдёт МотоМасленица в Удмуртии — XI межрегиональный зимний мотослёт. Он состоится на базе ДОЛ «Берёзовая роща». В программе: призовые заезды на мотоциклах (дети, взрослые, мотоциклы с коляской); народные забавы для детей и взрослых; презентация и тест-драйвы мототехники современных ижевских конструкторов; работа музейной площадки Национального музея УР, посвящённой истории ижевского мотоциклостроения; концерт ГПГ «ИЖаки».

Усадьба Тол Бабая в Шарканском районе 21 февраля ждёт организованные группы. Гостей ждёт интерактивная программа, народные игры на тропе сказок, сожжение чучела. 22 февраля масленичное гуляние в усадьбе пройдёт с 10:00 до 13:00, вход бесплатный.

22 февраля гостей будет ждать и музей-заповедник «Лудорвай» с 12:00 до 16:00.

«Рады сообщить, что музей возвращает традицию начинать большие праздники с запуска ветряной мельницы! Некоторое время мельница была на ремонте, который завершился осенью прошлого года. Теперь главная достопримечательность музея «Лудорвай» готова снова радовать гостей! Встретимся в 12:00 у мельницы, чтобы вживую увидеть её работу и дать зачин празднику!», — поделились радостью в «Лудорвае».

Если не указано иначе, то все мероприятия пройдут без возрастных ограничений (0+)

