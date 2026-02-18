Города и районы республики готовы встречать весну.
Масленичная неделя в 2026 году выпадает на 16–22 февраля. Во многих локациях в проведении праздника примут участие творческие коллективы национально-культурных объединений Удмуртии, ведь 2026 год посвящён единству народов России.
Общереспубликанский праздник состоится в этом году в Малой Пурге 22 февраля. Организаторы проработали программу, полную всевозможных активностей. Отметят масленицу в городах и районах республики.
Ижевск будет гулять два дня:
21 февраля (12:00-16:00)
Центральная площадь
Народное гуляние — «Широкая Масленица и Волшебное зеркало». Выступления профессиональных коллективов, знакомство с традициями, ярмарка, интерактивные площадки, колоритные фотозоны и главный ритуал — сжигание чучела Масленицы.
22 февраля (11:00 – 12:30)
Парк «Тишино»
Молодецкие забавы, командные эстафеты и спортивные игры для всей семьи.
22 февраля (11:00 – 12:30)
Площадка у Центра культуры и творчества (ул. Парковая, 9а).
Выступления фолк-коллективов, народные забавы, хороводы под гармонь, перетягивание каната, бои мешками и веселые эстафеты.
22 февраля (11:00 – 13:00)
Аллея им. А. Кононова
Театрализованная концертно-игровая программа, хороводы и обязательное масленичное угощение — душистый чай и румяные блины.
22 февраля (11:00 – 13:00)
Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова
Развлекательная программа с аниматорами, весёлые конкурсы и танцы. Каждый желающий сможет проверить свою силу и ловкость.
22 февраля (12:00 – 15:00)
Сквер Металлургов
Игровая программа, перетягивание каната, танцы, хороводы и эстафеты.
22 февраля (12:00 – 16:00)
Парк Космонавтов
Традиционные народные гуляния, выступление самодеятельных коллективов, ярмарка, работа аттракционов, катание на коньках. Кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы.
Глазов проводит зиму в субботу, 21 февраля.
Основной площадкой праздника традиционно станет площадь перед ЛДС «Глазов Арена». Открытие городского праздника состоится в 11:00, сожжение чучела Масленицы – в 14:00.
Сарапул тоже будет гулять два дня.
Праздник в городе проведут на нескольких площадках.
21 февраля с 13:00 на открытой площадке в жилом районе «Дубровка» начнутся масленичные гуляния.
22 февраля Горсад имени Пушкина будет ждать гостей с 10:00. Чучело сожгут в 15:45.
С полудня стартуют народные гуляния на площади Электрогенераторного завода (ДК «Заря»).
Воткинск проведёт народное гуляние «Широкая Масленица» 21 февраля
На Центральной площади города пройдёт концерт, установят «призовой столб» и сожгут чучело.
С 11:00 гостей и жителей города приглашают на Центральную площадь.
13:40 – 14:00 — обряд сжигания чучела Масленицы.
Можга простится с зимой 21 февраля.
Праздничная программа состоится в КСЦ «Можга» (городской парк).
С 11:30 на территории парка начнут работать различные тематические площадки.
С 12:00 состоится торжественное открытие праздника и подведение итогов конкурсов «Российский кокошник» и «Леденцовый петушок».
Все упомянутые мероприятия пройдут в открытом доступе, бесплатно. Но народный праздник отметят и там, где за вход придётся заплатить.
21 февраля пройдёт Рок-Масленица на YLETAЙ – поле (6+)
Программа здесь стартует в 11:00 и продлится до 16:00. Заезд открыт с 10:00.
Гостей ждут праздничный рок-концерт, еда и напитки, игры и конкурсы. Для желающих будет организован платный трансфер из Ижевска и обратно.
21 – 22 февраля пройдёт МотоМасленица в Удмуртии — XI межрегиональный зимний мотослёт. Он состоится на базе ДОЛ «Берёзовая роща». В программе: призовые заезды на мотоциклах (дети, взрослые, мотоциклы с коляской); народные забавы для детей и взрослых; презентация и тест-драйвы мототехники современных ижевских конструкторов; работа музейной площадки Национального музея УР, посвящённой истории ижевского мотоциклостроения; концерт ГПГ «ИЖаки».
Усадьба Тол Бабая в Шарканском районе 21 февраля ждёт организованные группы. Гостей ждёт интерактивная программа, народные игры на тропе сказок, сожжение чучела. 22 февраля масленичное гуляние в усадьбе пройдёт с 10:00 до 13:00, вход бесплатный.
22 февраля гостей будет ждать и музей-заповедник «Лудорвай» с 12:00 до 16:00.
«Рады сообщить, что музей возвращает традицию начинать большие праздники с запуска ветряной мельницы! Некоторое время мельница была на ремонте, который завершился осенью прошлого года. Теперь главная достопримечательность музея «Лудорвай» готова снова радовать гостей! Встретимся в 12:00 у мельницы, чтобы вживую увидеть её работу и дать зачин празднику!», — поделились радостью в «Лудорвае».
Если не указано иначе, то все мероприятия пройдут без возрастных ограничений (0+)
Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети.
