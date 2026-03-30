На прошлой неделе мы писали, как в программе шоу «Утро ТНТ» (16+) житель Ижевска сразился с ведущим Сергеем Зайцевым на подушках.

Ещё в 2021 году дуэльные подушки были снарядами для офисного тимбилдинга, а теперь ими сражаются профессиональные спортсмены на ринге.

«Сусанин» поговорил с главой «Федерации Боев на Дуэльных Подушках» Всеволодом Пыжовым и узнал, как зародился этот необычный вид спорта, чем он полезен и какие существуют правила турниров.

Как подушки стали спортом

История началась в офисе. В ковид Всеволод Пыжов со своим товарищем Камилем Ильясовым печатали на масках принты. Позже задумались, чем ещё можно занять принтер. Решили делать подушки. Первые варианты были квадратные — не понравились. В итоге подумали и разработали три формы: бумеранг, плавник и томагавк.

«Сделали эти подушки для офиса. Так, для снятия стресса. Потом подумали, что надо выходить на настоящих бойцов, — рассказывает Всеволод. — У меня есть знакомый тренер по ушу. Обсудили с ним. Спортсмены их опробовали и оценили. Стали искать уже клубы ММА, боксёров и выходить на такие бои, где бойцы-профессионалы».

Дальше была пауза длительностью в год. Теперь глава Федерации боёв на подушках вновь включился в развитие этого направления и выводит его за пределы Удмуртии.

Тактика вместо силы

Побеждает не физическая сила, поясняет Пыжов. Можно встретить мощного соперника с отличной «дыхалкой», который будет молотить подушками как «мельница».

Но его противник может включить смекалку и ловкость: стоять в блоке, закрыв голову и корпус подушками и предплечьями, поджидать нужный момент. А когда соперник выдохнется — нанести три точных хука и выиграть.

Засчитываются чистые акцентированные удары в незащищённые части тела: грудь, спину и голову.

Судят бой четыре человека:

— два боковых судьи следят каждый за своим бойцом, считая пропущенные удары;

— главный судья фиксирует течение боя и штрафные баллы;

— рефери контролирует ситуацию на ринге и останавливает бой при нарушениях.

После поединка главный судья суммирует показатели и оглашает результат.

Для детей — бесстрашие, для взрослых — выносливость

«Для разных групп людей своя философия. Для кого-то — снять стресс. Тренеры у нас иногда покупают подушки и используют их как подводку к спаррингам. Допустим, дети боятся выйти на ринг, а с помощью такого инвентаря ребята знают, что им не прилетит кулаком, прилетит подушкой, что не так больно, не так страшно», — объясняет Всеволод Пыжов.

Таким образом юные и начинающие спортсмены привыкают к дистанции и самому спаррингу.

Для взрослых, помимо антистресса, это серьёзная физическая нагрузка. Сам Пыжов, альпинист в прошлом, признаётся: три раунда против боксёра выстоять тяжело — «дыхалки не хватает».

Во время боя на подушках работают плечевой пояс, кисти рук, развиваются реакция и полушария мозга, так как предметы в двух руках.

«У новичков это чётко прослеживается — они работают только правой рукой, левая, как правило, неподвижна», — пояснил Пыжов. Координация приходит со временем.

Глава Федерации боёв на подушках подчеркнул, что этот спорт развивает выносливость, ОФП, скорость, силу, характер и стремление к победе.

Формы дуэльных подушек и правила турниров

Сами подушки бывают трёх форм. Задумка с начала зарождения истории боёв на подушках не поменялась. По прежнему существуют бумеранг, томагавк и плавник. Вес разный:

— бумеранг — 650 грамм;

— томагавк — 700 грамм;

— плавник — до килограмма у профессиональной версии, в стоковой — 750 грамм.

Фото: Федерация Боев на Дуэтьных Подушках

На тактику боя тип не влияет. Вид определяют по возрасту и весу соперников. У бойцов должны быть две одинаковые подушки — и по форме, и по размеру.

Хвата два: обычный — когда держишь как, например, бейсбольную биту; и обратный — когда подушка выходит снизу ладони.

Существует разбивка на три категории:

— профессионалы — только те, кто занимается единоборствами;

— любители — остальные спортсмены;

— новички — все желающие, кто спортом не занимается.

Схватка длится одну минуту для взрослых, 40 секунд для детей. Обычно два раунда, но если счёт оказался 1:1, назначают третий.

Сейчас в Ижевске семь клубов, которые используют дуэльные подушки в тренировках. Это не отдельное направление, а разнообразие — как для детей, так и для взрослых.

Противопоказания и безопасность

Кзалось бы, бои на подушках — что тут опасного? Однако травмы случаются. Всеволод Пыжов рассказал о таком случае на республиканских соревнованиях. Один из участников выбил плечо.

«У него в юношеском возрасте была травма, которая периодически даёт о себе знать. Видимо, не прогрелся, мышцы хорошо не подготовил. Это спорт. Здесь никуда от этого не деться. У нас нет такого, что можно получить нокаут, но нокдаун — вполне себе», — предостерёг эксперт.

Занятия требуют здоровья, сказал он. Выходить на бой, имея сердечные и сосудистые заболевания — рискованно.

Планы и эксперимент

Бои на дуэльных подушках пока не зарегистрированы как официальный спорт — только начинают готовить документы.

«Сейчас у нас идёт основной акцент на межвидовые турниры. Допустим, боксёры, каратисты, борцы, ушуисты объединяются на одном ринге, но бой ведут по нашим правилам с подушками», — рассказал Всеволод.

Всё финансируется из его личных средств. На четвёртое апреля планировался турнир среди взрослых. Должны были быть призы: 20 тыс. рублей за первое место, 10 тыс. рублей — за второе, пять тыс. рублей — за третье. Пришлось переносить соревнования, так как не нашлось спонсоров.

Также Всеволод упомянул о грядущем проекте со школьниками. Его приостанавливали, теперь запускают снова.

На базе одной из школ Ижевска взяли пятые-седьмые классы — переходный возраст. Один класс будет заниматься боями на подушках по методике Пыжова, два других — обычной физкультурой.

Перед началом эксперимента замеряют объём лёгких, силу сжатия обеих рук, успеваемость и делают психологический срез. По итогу будут смотреть, как изменились физические и психические показатели детей.