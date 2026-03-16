Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Искусство кино: создание времени и пространства

20:00, 16 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Искусство кино: создание времени и пространства
20:00, 16 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
1
0
#Ижевск #кино #Санкт-Петербург
Источник фото: Илья Викулов
0

Интервью с режиссёром из Питера.

В начале февраля «Сусанин» рассказал о режиссёре из Ижевска, который собрался снимать авторское кино в Санкт-Петербурге. Зовут мастера Илья Викулов. Корреспондент редакции Дмитрий Стрелков узнал у него, как он пришёл в профессию и нашёл искусство в себе.


— Расскажи о своих истоках, чтобы познакомить читателей с тобой.


— Родной город — Ижевск. Воспитание — «Татар-базар». Там же, в Ленинском районе, я окончил 55-ю школу, а через несколько лет и Социально-педагогический колледж. Это официально. А неофициально я постоянно проводил время в вузах. Сначала в ИжГТУ, когда только начал тусоваться по клубам, потом в УдГУ, когда стал работать в креативном агентстве BBrain.


— Чем ты занимался в Ижевске и почему решил уехать в Питер?


— Ижевск для меня всегда останется домом музыки и творческой молодёжи. Как-то вышло, что мои друзья и близкое окружение, а круг моего общения в Ижевске был очень широким, не могли жить без музыки. Кажется, что это было неким культурным явлением. Поэтому среди друзей и знакомых много организаторов вечеринок, тусовок, каких-то необычных андеграунд-вечеринок и просто автепатийных квартирников. Тут я медленно перехожу к творческой молодёжи.


И самое интересное, что после безудержных танцев многие из нас делали ещё большее количество творческих проектов, начиная от национальных танцев и музыки, перформансов и электронной музыки, заканчивая креативом в рекламе и новых медиа, которые только-только приходили в российскую жизнь. Кажется, я из первой сотни или пятидесяти человек, которые начали активно «постить в соцсетях» в Ижевске.


— Чем ты там стал заниматься и как пришёл к киноиндустрии?


— Сначала учёба. Без неё не появились бы первые связи и проекты. 

В кино я попал благодаря интенсиву в Питерском Институте кино и телевидения. После того, как я прочитал пару книг про кино и понял, что они написаны «на моём языке», (то есть буквально, когда я их читал, было ощущение, что писали их для меня), я загорелся идеей учиться.

Погуглил и увидел, что в феврале 2020 года запускается шестимесячный интенсив CINEMAESTRO («Синемаэстро»), который будет вести Массимо Гульельми. (На тот момент о нём я не знал ничего). В общем, туда меня повела интуиция, и я не прогадал. Программа интенсива заключалась в создании десяти короткометражных фильмов в качестве оммажа на знаменитый «Декалог» Кшиштофа Кесьлёвского.

[Презентация проекта

При этом было два ограничения. Первое — в каждом из фильмов студенты курса «примеряли» на себя различные профессии кино. Сегодня ты — режиссёр своего фильма, завтра — гафер на фильме товарища, послезавтра ты — оператор-постановщик и так далее. Второе — съёмки должны быть сделаны непрофессиональной цифровой камерой, чтобы научиться наполнять кадр временем. В итоге опыт получился максимально практическим и некоторые фильмы удалось закончить. В том числе мой первый фильм «Любовь в цифровую эру» (18+)


Скажу так, фраза Массимо «Представьте, что кино — это поезд, и доедут не все, кто-то выйдет на первой остановке, кто-то позже» очень сильно повлияла на меня. Я понял в тот момент, что кино — это образ жизни, образ мышления, кино — это стиль. И этот стиль мой. Я сел в поезд и 6 лет с него не слезал. 


Сначала были коммерческие проекты. Одна из однокурсниц, Юлия Витязева, ныне известный продюсер, предложила мне поработать на съёмках её следующего короткометражного фильма «Сбила человечка» вторым режиссёром. В итоге как второй режиссёр я поучаствовал в большинстве проектов, были рекламные для Политеха и новосибирского бренда одежды, был и сериал «Систер» (18+) режиссёра и сценариста Сергея Четверухина. После работы на площадке я окончательно осознал, что хочу создавать новые реальности и ставить кино. 

Вновь учёба. Встала новая задача — получить более узкое образование — режиссёр кино. Старшие коллеги-киношники рассказали, что в РФ без получения высшего образования, но с возможностью попасть в индустрию, есть две школы: «Индустрия» Фёдора Бондарчука и «Школа нового кино» Дмитрия Мамулии. Первая с упором на зрительское кино, а вторая — на авторское. Прочитав манифест Школы нового кино, я второй раз ощутил то самое чувство «это написано для меня» и написал вступительное задание. 

К сожалению, школу мне не удалось окончить по семейным причинам. Но я уже не мог остановиться, нарыл видеоархив занятий ШНК и стал заниматься самостоятельно. Во время этого судьба свела меня с талантливой режиссёркой Валерией Алюскиной, которая на тот момент работала в кино уже более 10 лет. У Леры я прошёл ещё два курса, оба посвящённые психологии (терапии) в кино. 

После этих этапов, в январе 2025 года, я написал первый драфт сценария своего второго фильма «ВИТТА», на который сейчас ищу финансирование и поддержку.


— Расскажи про отношение к кино, как к искусству.


— «Познай самого себя». Для меня кино — это возможность узнать что-то о себе. Вопрос про свою устроенность интересен мне с детства. Занятие искусством, неважно, кино это будет или изобразительная деятельность, как ничто другое ставит тебя в позицию, где ты проявляешь в мир свои самые скрытые, но такие сильные черты своей природы. Вскрывается разное. При этом вдруг осознаешь, что пока ты познавал себя, то вдруг приоткрылось что-то и об окружающем мире.


Также я верю, и, конечно же, это не мои мысли, но я рад, что ко мне в голову они тоже пришли, что именно искусство позволяет человечеству вообще осознавать ход времени. Поэтому я считаю, что все люди искусства создают время и работают с материями времени и пространства. А если дальше развивать эту мысль, то к людям искусства можно отнести математиков, физиков и других людей, где воображение позволяет охватывать новые горизонты человеческого познания. 


— Расскажи про отношение к кино, как продукту труда?


— Массимо как-то сказал, что режиссёр — это, как чувствительный радар, который сканирует реальность, а потом переводит это на язык кино. Когда я создавал мир «ВИТТЫ», я ориентировался на два подхода: первый — это язык, а второй — философия. А через них, или если хочешь через себя, я пропускал реальность, которая рядом с нами.


Говорят, язык говорит нами, а не мы языком, и я согласен с этим на 100%. Слова, которые мы используем, формируют реальность. В момент написания сценария я решил поработать со словом-действием, и этим словом было «потеря»: главный герой теряет жену, второстепенный — веру, теряется икона — это позволило создать форму. 

Следующий важный шаг — это моя личная интерпретация, переосмысление философских идей. На моё понимание реальности очень сильно повлиял Мераб Мамардашвили, а на него — Декарт, Кант и Маркс. У Мераба Константиновича я взял следующий урок: жизнь — это усилие во времени, а усилие строится на одной вере, если веры нет, то человек становится, как желе, мир с ним играет, как с куклой, а он всё сквозь себя пропускает — это следующая формообразующая идея фильма «ВИТТА».

Кстати, философию я переосмысливаю и в виде стихов, они есть в моём ТГ-канале, как и актуальная информация о ходе создания фильма.

Есть и другие инструменты. Думаю, о них стоит говорить, когда фильм будет закончен. Пока хочу меньше говорить, а больше трудиться.



Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

