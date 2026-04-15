Самбо — это акроним от «самооборона без оружия». Этот вид спорта разработали в СССР в 1920–30-х годах, и он включает лучшие практики национальных единоборств и элементы классической борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. Самбо — это наука обороны, а не нападения.

Официальной датой рождения самбо считают 16 ноября 1938 года, когда Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 («О развитии борьбы вольного стиля (самбо)»). А в 2003 году решением Госкомспорта России самбо официально признали национальным и приоритетным видом спорта в России.

Для популяризации самбо с 2022 по 2025 год действовал федеральный проект «Zа самбо». В рамках него в 11 школах Удмуртии, в том числе в детском доме и кадетском корпусе, появились занятия по самбо. Уроки начали проводить в 42 классах, этим видом спорта заинтересовались более 2000 детей.

В 2025 году правопреемником «Zа самбо» стал федеральный проект «Выбор сильных». В его рамках объединили ключевые направления спортивной борьбы: самбо, дзюдо, греко-римскую и вольную борьбу — под эгидой «для развития массового спорта в стране».

В Удмуртии этот проект координирует депутат Госсовета региона Александр Храмцовский. Все спортивные секции по борьбе, которые существовали в Удмуртии, теперь стали частью этого проекта. И их число стараются расширять. В результате сейчас самбо, дзюдо и спортивной борьбой в Удмуртии занимаются более 5 тыс. жителей самого разного возраста.

«К сожалению, пока не во всех муниципальных образованиях у нас есть тренеры для того, чтобы развивать данные виды спорта, но мы работаем над этим и стремимся к их увеличению», — заявила руководитель пресс-службы проекта «Выбор сильных» в Удмуртии Ксения Перминова.

Юные жители Ижевска особо заинтересовались единоборствами после открытия Дворца единоборств в ноябре 2025 года.

Ксения Перминова отметила, что никто во Дворце единоборств не ожидал такого наплыва желающих обучиться самбо. И дети тянутся не только к занятиям в новых залах, они идут к молодым тренерам, которые до сих пор участвуют в разных соревнованиях и имеют свой подход к детям.

Одним из таких тренеров является действующий спортсмен, член сборной команды Удмуртии по самбо и дзюдо, многократный призёр и победитель Всероссийских соревнований, кандидат в мастера спорта по самбо и по дзюдо Павел Серобабов. Он преподаёт с 2021 года и сейчас обучает спортивному самбо как детей, так и взрослых.

«Мы не дерёмся, мы боремся. Самбо считается одним из самых безопасных единоборств. Именно в спортивном самбо нет прямых ударов, нет таких опасных элементов, которые могли бы быть», — пояснил Павел Серобабов.

Первые занятия тренер всегда уделяет правильной самостраховке. Будущие самбисты учатся падать и кувыркаться в разные стороны так, чтобы не навредить себе. Только после этого они переходят к лёгким броскам и другим базовым техническим элементам. А также во время занятий ребята занимаются ЛФК, гимнастикой, акробатикой, осваивают бросковую технику и учатся делать болевые удержания.

«Самбо — сложнокоординационный вид спорта, и мы советуем начинать заниматься им с раннего детства, потому что именно в детстве формируются все лучшие качества, развиваются связки у детей», — отметил тренер.

На тренировках у самых маленьких самбистов больше лечебной физической культуры и гимнастики, но чем старше группа, тем сложнее и интереснее их приёмы.





Очень важную роль на занятиях играет дисциплина. Не все ребята выдерживают определённый уровень послушания, поэтому покидают секцию, но кто успевает влюбиться в самбо и готов выполнять указания тренера, тот внимательно слушает все наставления и стремится совершенствоваться. Тренер становится не просто опытным наставником, а другом, который всегда готов поддержать.

«Я чувствую большую ответственность и стараюсь максимально не отменять тренировки, никогда не опаздывать, всегда выхожу к ребятам заранее, особенно к младшим группам, чтобы пообщаться, спросить, как у них дела, это тоже немаловажный процесс — связь тренера с ребёнком. Я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу в зале, чтобы у нас было чувство товарищества и взаимопомощи», — рассказал тренер Дворца единоборств в Ижевске по самбо Павел Серобабов.

Он отметил, что всегда сильно переживает за своих воспитанников на соревнованиях и даже срывает голос, стараясь их поддержать и подсказать. Также часто утешает малышей, которые очень расстраиваются, если не получается какой-то трюк или не удаётся победить на соревнованиях.





При этом различия по половой принадлежности здесь практически нет, и на занятия самбо приглашают как юношей, так и девушек.

«Мы активно стараемся продвигать самбо и говорить, что оно не только для мальчиков и мужчин, но и для девочек и женщин. Самбо — это самооборона без оружия, и все должны иметь эти базовые навыки в арсенале», — заявил тренер Павел Серобабов.

Конечно, его ученики преимущественно мальчики и юноши, но среди них также есть и девочки. Например, 12-летняя Амина Гизатуллина занимается самбо с сентября 2025 года.

«У меня папа занимался боевым самбо и показывал нам с братом разные приёмы, мне это понравилось, и я тоже решила пойти в самбо. Мне нравится делать броски и болевые приёмы. Некоторые считают, что женский пол — слабый, и мне хочется доказать, что мы, девочки, совсем не слабые», — заявила Амина Гизатуллина.

Она рассказала, что некоторые приёмы у неё получаются лучше парней. Так как Амина ранее занималась эстетической гимнастикой, то у неё хорошо развита гибкость, поэтому спортсменка ловко уклоняется от захватов, а затем переходит в нападение.

Отметим, что по правилам девочки соревнуются с девочками в своих весовых категориях, а мальчики — с мальчиками. В остальном правила, тренировки и соревнования никак не различаются в зависимости от пола. И даже во время занятий образовываются смешанные пары для борьбы.

Но чтобы довести ребят до соревнований, сначала их нужно заинтересовать новым видом спорта, ведь зачастую детей на самбо приводят родители.

«Самое сложное на начальном этапе — это их заинтересовать, а далее уже при поддержке родителей научить любить спорт в принципе. Для меня важно, чтобы ребёнок полюбил спорт в раннем детстве и оставался всегда бок о бок с ним, чтобы у него всегда свободное время было занято нужными делами», — заявил Павел Серобабов.

В рамках проекта «Выбор сильных» ребят стараются полностью вовлечь в спортивную среду, чтобы они всегда были заняты хорошими делами и участвовали в общественной деятельности, а не просто посещали тренировки.

«Этот проект больше, чем спорт, потому что мы растим некое сообщество детей, которые охвачены не только тренировками и физическими нагрузками, но и общностью интересов. Здесь также присутствует профилактика правонарушений и других явлений, потому что мы задействуем ребят в социальных акциях и занимаемся их воспитательной работой», — пояснила руководитель пресс-службы проекта «Выбор сильных» в Удмуртии Ксения Перминова.

В результате в свободное от учёбы и тренировок время дети посещают различные досуговые и культурные мероприятия, помогают проводить и судить соревнования, участвуют в тренировках в выходные дни и вместе с родителями выезжают на пикники.

«Мы растим не только спортсменов, растим личность», — подчеркнула Ксения Перминова.

И благодаря возросшему интересу детей к самбо этим видом спорта заинтересовались и их родители. В старшие группы, которые рассчитаны на учеников от 14 лет, на вечерние тренировки начали приходить взрослые прямо после работы. Видя этот интерес, Павел Серобабов предложил проводить семейные тренировки по самбо, и первая прошла в ноябре 2025 года в Ижевске.

«Мы первые в России внедрили практику семейных тренировок по самбо. Они объединяют целые семьи, более того, они объединяют поколения. Потому что к нам приходили даже бабушки и дедушки, они тренировались вместе со своими детьми и внуками. Данный формат хорошо себя зарекомендовал, и мы представили его на федеральном форуме, и сейчас он реализуется уже и в других регионах по нашему принципу», — пояснила руководитель пресс-службы проекта «Выбор сильных» в Удмуртии Ксения Перминова.

Несмотря на то, что многие юные жители Ижевска начали заниматься самбо осенью 2025 года, они уже достигли хороших результатов. В ноябре прошлого года во Дворце единоборств прошли первые соревнования среди юных спортсменов (0+). На тот момент воспитанники Павла Серобабова занимались самбо всего два месяца, но уже выиграли 5 медалей.

«Они все в первый раз боролись на соревнованиях и показали достаточно неплохой результат. Главное, я посмотрел, как они ведут себя в соревновательной среде», — отметил тренер.

А 5 апреля в Ижевске состоялся городской турнир по самбо «Кубок юного самбиста» среди мальчиков и девочек 8–12 лет (0+). На этих соревнованиях подопечные Павла Серобабова выиграли 35 медалей, и такие успехи показывают большое развитие ребят и опытность их наставника.

«Я захотел пойти на самбо, чтобы мог за себя постоять. Я занимаюсь пять месяцев и чувствую, что у меня получается делать броски. Я уже участвовал в двух соревнованиях, первое проиграл, а на втором выиграл первое место», — поделился 9-летний самбист Александр Калашников.

А Амина Гизатуллина выиграла Первенство Удмуртии (0+) и теперь в конце апреля поедет в Самару, чтобы представить регион на Первенстве ПФО среди юношей и девушек 12-14 лет (0+).

«Когда ты идёшь на спарринг, то очень сильно волнуешься, всё равно бороться — это тяжело. И когда ты победил, то такая радость сильная, потому что ты понимаешь, что ты сильнее людей, которые здесь находятся и что ты завоевал первое место. На тренировке в зале ты можешь где-то накосячить, неправильно сделать движение, и тренер подскажет, как правильно сделать, и ты его сделаешь хорошо, но на соревнованиях такого нет. Главное — всё хорошо показать, хорошо выступить, красиво, и победить. Я занимаюсь почти каждый день и хочу постараться выиграть красиво», — рассказала Амина Гизатуллина.

Таким образом, самбо не только помогает стать сильнее и выносливее, прививает любовь к спорту, но и помогает завести новые знакомства, и стать более социально активным. Всё это идёт на пользу как детям, так и взрослым, и попасть в этот мир спорта могут все желающие.





