В начале 1926 года Ижевск всколыхнула новость, от которой у обывателей побежали мурашки по коже. По городу поползли слухи, что на Куренной улице (сегодня это улица Красная) завелась нечистая сила — чёрт, или, как тогда писали, «чорт». Курьёзный инцидент взбудоражил весь город и, конечно же, нашёл отражение на страницах газеты «Ижевская правда». При этом, в отличие от недавно терроризировавшей Удмуртию «чупакабры», ижевского «чорта» удалось не только поймать, но и судить советским судом.



По диагонали снимка проходит улица Куренная (Красная)

Источник фото: goskatalog.ru

История, достойная пера Гоголя, развернулась в двухэтажном доме № 0,168, принадлежавшем некоей Ольге Алексеевой. Женщина сдавала комнаты квартирантам, а сама жила одна, так как её муж во время гражданской войны отступил в Сибирь с белыми. Хозяйку мучили кошмары, и вдобавок к этому в январе 1926 года в доме начало происходить странное. По ночам якобы сами собой стали летать камни, гвозди, ухваты и сковородники. Перепуганная Алексеева, а за ней и весь квартал, уверовали в то, что в доме завёлся чёрт.

Живший в доме рабочий Швецов принёс слухи о происходящем на завод, а оттуда весть о нечисти разлетелась по всему Ижевску. Положить конец суевериям решили местные активисты в числе шести человек, среди которых были и члены партии. Как сообщала «Ижевская правда» 31 января, скептики устроили в злополучной квартире засаду и взяли «чорта» с поличным прямо в момент очередного «камнеметания».

На поверку злым духом из славянской мифологии оказалась одна из квартиранток — Анна Хорошавцева, 37-летняя работница проволочной мастерской.

На суде, который состоялся в мае, всплыли пикантные подробности, раскрывающие мотивы «нечистой силы». Оказалось, что Хорошавцева действовала с корыстным умыслом. Играя роль нечисти и устраивая пугающие шумы по ночам, подсудимая давила на суеверные страхи хозяйки дома. Создав проблему в виде появившегося «чорта», Хорошавцева тут же предложила домовладелице способ избавления от него.

«Купи ведро пива и дай мне десять рублей — тогда не будет стука, кидания по ночам и кошмаров», — приводят слова Хорошавцевой в газете.

У бедной Алексеевой денег не нашлось, но ради изгнания беса она разорилась на четверть самогона. Хитрая квартирантка посоветовала оставить стакан с горячительным на печи, якобы для таинственного ночного гостя. А пока хозяйка отвлеклась, сама же этот стакан и опорожнила, укачивая ребёнка. Так четверть самогона стала поводом, чтобы держать в страхе перед нечистым добрую часть во многом ещё суеверных жителей Ижевска.

Финал у этой мистической комедии вышел совсем не смешным для главной героини. 26 мая 1926 года «Ижевская правда» вышла с заголовком «Чорт сидит в тюрьме. Хороший урок для кумушек». Анна Хорошавцева была признана виновной по статье 120 УК РСФСР («Совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах населения, а также с целью извлечь таким путем какие-либо выгоды») и приговорена к максимальному наказанию — лишению свободы на один год без строгой изоляции.

Таким образом, ритуал подношения самогона всё-таки сработал, и проказы «чорта» на Куренной улице прекратились. Однако суеверия своих позиций не теряли и сохраняли сильные позиции в сознании ряда граждан.

В том же 1926 году в «Ижевской правде» сообщалось о женщинах Аксинье Коробейниковой и Аграфене Сарамуковой, которые летом украли для ворожбы крест с кладбища, а также готовили отвары из грязных карт и поили им хозяина своей квартиры. В январе 1925 года в деревне Иж гуляющая по улице молодёжь забила жердями «оборотня», за которого приняла свинью одного из жителей.



Ижевская правда от 20 июня 1926 года

В наши дни тоже порой всплывают полумистические новости. Так, в 2017 году житель Ижевска сдался в руки полиции после того, как ему во сне стал приходить убитый им же друг. Периодически в Удмуртии начинает орудовать «чупакабра», убивающая домашний скот. Сообщения о таинственном существе поступали в 2014, 2020 и в последний раз — в 2022 году.