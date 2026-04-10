«Чорт» с Красной улицы: как сто лет назад в Ижевске судили нечистую силу

15:26, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#история\n#мистика\n#Удмуртия
Источник фото: «Ижевская правда»
В начале 1926 года Ижевск всколыхнула новость, от которой у обывателей побежали мурашки по коже. По городу поползли слухи, что на Куренной улице (сегодня это улица Красная) завелась нечистая сила — чёрт, или, как тогда писали, «чорт». Курьёзный инцидент взбудоражил весь город и, конечно же, нашёл отражение на страницах газеты «Ижевская правда». При этом, в отличие от недавно терроризировавшей Удмуртию «чупакабры», ижевского «чорта» удалось не только поймать, но и судить советским судом.

По диагонали снимка проходит улица Куренная (Красная)
Источник фото: goskatalog.ru

История, достойная пера Гоголя, развернулась в двухэтажном доме № 0,168, принадлежавшем некоей Ольге Алексеевой. Женщина сдавала комнаты квартирантам, а сама жила одна, так как её муж во время гражданской войны отступил в Сибирь с белыми. Хозяйку мучили кошмары, и вдобавок к этому в январе 1926 года в доме начало происходить странное. По ночам якобы сами собой стали летать камни, гвозди, ухваты и сковородники. Перепуганная Алексеева, а за ней и весь квартал, уверовали в то, что в доме завёлся чёрт.

Живший в доме рабочий Швецов принёс слухи о происходящем на завод, а оттуда весть о нечисти разлетелась по всему Ижевску. Положить конец суевериям решили местные активисты в числе шести человек, среди которых были и члены партии. Как сообщала «Ижевская правда» 31 января, скептики устроили в злополучной квартире засаду и взяли «чорта» с поличным прямо в момент очередного «камнеметания».

На поверку злым духом из славянской мифологии оказалась одна из квартиранток — Анна Хорошавцева, 37-летняя работница проволочной мастерской.

На суде, который состоялся в мае, всплыли пикантные подробности, раскрывающие мотивы «нечистой силы». Оказалось, что Хорошавцева действовала с корыстным умыслом. Играя роль нечисти и устраивая пугающие шумы по ночам, подсудимая давила на суеверные страхи хозяйки дома. Создав проблему в виде появившегося «чорта», Хорошавцева тут же предложила домовладелице способ избавления от него.

«Купи ведро пива и дай мне десять рублей — тогда не будет стука, кидания по ночам и кошмаров», — приводят слова Хорошавцевой в газете.

У бедной Алексеевой денег не нашлось, но ради изгнания беса она разорилась на четверть самогона. Хитрая квартирантка посоветовала оставить стакан с горячительным на печи, якобы для таинственного ночного гостя. А пока хозяйка отвлеклась, сама же этот стакан и опорожнила, укачивая ребёнка. Так четверть самогона стала поводом, чтобы держать в страхе перед нечистым добрую часть во многом ещё суеверных жителей Ижевска.

Финал у этой мистической комедии вышел совсем не смешным для главной героини. 26 мая 1926 года «Ижевская правда» вышла с заголовком «Чорт сидит в тюрьме. Хороший урок для кумушек». Анна Хорошавцева была признана виновной по статье 120 УК РСФСР («Совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в массах населения, а также с целью извлечь таким путем какие-либо выгоды») и приговорена к максимальному наказанию — лишению свободы на один год без строгой изоляции.

Таким образом, ритуал подношения самогона всё-таки сработал, и проказы «чорта» на Куренной улице прекратились. Однако суеверия своих позиций не теряли и сохраняли сильные позиции в сознании ряда граждан.

В том же 1926 году в «Ижевской правде» сообщалось о женщинах Аксинье Коробейниковой и Аграфене Сарамуковой, которые летом украли для ворожбы крест с кладбища, а также готовили отвары из грязных карт и поили им хозяина своей квартиры. В январе 1925 года в деревне Иж гуляющая по улице молодёжь забила жердями «оборотня», за которого приняла свинью одного из жителей.

Ижевская правда от 20 июня 1926 года

В наши дни тоже порой всплывают полумистические новости. Так, в 2017 году житель Ижевска сдался в руки полиции после того, как ему во сне стал приходить убитый им же друг. Периодически в Удмуртии начинает орудовать «чупакабра», убивающая домашний скот. Сообщения о таинственном существе поступали в 2014, 2020 и в последний раз — в 2022 году.

Рекомендуем

Тесты

Факт или миф?

17:33, 05 декабря, 2025

Чья это мысль - Михаила Лермонтова или современного психолога

09:04, 15 октября, 2025

Что было раньше?

14:52, 01 октября, 2025

Насколько хорошо вы разбираетесь в современных грузоперевозках?

17:30, 10 июня, 2025

Ижевск в годы Великой Отечественной войны

19:02, 06 мая, 2025

Способны ли вы водить экскурсии по Удмуртии?

11:17, 26 марта, 2025

Слова, которые никто не знает

14:03, 16 декабря, 2024

Насколько беден ваш вокабуляр?

11:48, 04 сентября, 2024

Лёгкий тест про национальную кухню

15:39, 14 июня, 2024

Пословицы, которые означают не то, что вы думали

13:56, 17 мая, 2024

Цитаты, которых никто не говорил. Или говорил?

17:01, 19 марта, 2024

В книге было не так

16:08, 29 декабря, 2023

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Кондитер из Удмуртии завоевала 1 место на Международном Чемпионате в Москве

11:35, 04 апреля, 2026
3819

В Сарапуле с 18 апреля закроют на капремонт мост на улице Азина

3585
10:28, 04 апреля, 2026

Жительница Удмуртии стала чемпионкой России по решению шахматных композиций

2904
12:45, 08 апреля, 2026

Ижевчане возмутились установкой рекламного щита на месте зелёных насаждений на улице 30 лет Победы

2373
15:32, 07 апреля, 2026

Кофеманам приготовиться: Tasty Coffee организовывает Ижевский кофейный фестиваль

2224
10:00, 06 апреля, 2026

Купи сейчас, заплати потом без процентов: теперь разделить стоимость покупки на части можно прямо на кассе

13:11, 03 апреля, 2026
143

Вжух — и оплата с расчётного счёта прошла

128
15:31, 07 апреля, 2026

Финансовое приложение Сбера для детей вернулось в App Store

105
11:39, 07 апреля, 2026

«Память переполнена»: эксперт рассказал, что делать, когда смартфон просит освободить место

102
10:23, 06 апреля, 2026

Бизнес сможет создавать корпоративных ИИ-агентов на базе ГигаЧат Ультра

96
12:37, 03 апреля, 2026

Лонгриды

Разговоры о важном ремесле историка

14:54, 28 марта, 2026
528

Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!»

15:37, 27 марта, 2026
386

«Аксион»: в интересах космоса

17:20, 26 марта, 2026
356

Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска

17:57, 27 января, 2026
853

Ижевск урбанизированный

16:20, 19 декабря, 2025
4747

Щелкунчик: погружение в сказку

10:40, 26 ноября, 2025
1747

ИРЗ для жизни

12:03, 24 ноября, 2025
2545

Первый спутниковый снимок Ижевска

12:39, 21 ноября, 2025
9669

Долгожданная реконструкция: как проходит обновление трассы Ижевск-Аэропорт

10:25, 27 октября, 2025
9635

Фигура учителя

17:42, 06 октября, 2025
1753

Приют для трудолюбивых

14:31, 31 августа, 2025
2291

Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии

10:09, 26 августа, 2025
1957

Статьи

«Чорт» с Красной улицы: как сто лет назад в Ижевске судили нечистую силу

15:26
78

Путь чая: от китайских легенд до пролетарского Ижевска

13:14, 03 апреля, 2026
377

Что такое VPN и почему его не запретят полностью

16:21, 31 марта, 2026
2226

Бои на подушках: житель Ижевска рассказал, как создавался новый вид спорта

14:03, 30 марта, 2026
248

Чёрная львинка — помощница в переработке отходов

15:15, 18 марта, 2026
737

Искусство кино: создание времени и пространства

20:00, 16 марта, 2026
383

100 лет ижевскому потопу

15:48, 05 марта, 2026
2047

Единый перечень игрушек для детсадов: формирование традиционных ценностей или цензура в песочнице

12:35, 04 марта, 2026
1279

Золотые руки: могут ли сантехники в Удмуртии зарабатывать достойные деньги

17:39, 27 февраля, 2026
1089

Ижевск. Моцарт. Реквием

17:01, 19 февраля, 2026
390

Где и как в Удмуртии отпразднуют масленицу в 2026 году

17:30, 18 февраля, 2026
3735

Бесплатный Wi-Fi только в мышеловке

17:25, 13 февраля, 2026
655

«От фасада до фасада»: стоит ли в Ижевске применять одинаковый подход к ремонту улиц

14:15, 12 февраля, 2026
2178

Отказ от прогулок, спорта и безуглеводная диета: родители детей с диабетом из Удмуртии просят внести приложения для мониторинга глюкозы в «белый список»

14:00, 11 февраля, 2026
1369

Накануне приговора: взлёт и падение экс-главы Ижевска

17:50, 05 февраля, 2026
3554

«Ребята, «Лирику» давайте!»: трибьют-группа выступила с песнями «Сектор Газа» в Ижевске

14:21, 03 февраля, 2026
611

Бои за историю Ижевска — 2. «Маскот, граф и композитор»

19:00, 30 января, 2026
774

Удмуртия переименованная: как политика и катастрофы меняли топонимы

17:03, 29 января, 2026
1334

«Самое тяжёлое — пропускать через себя боль людей»

15:20, 15 января, 2026
1152

Учить кулинарный язык России

19:45, 08 января, 2026
1055