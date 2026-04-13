Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Язык в законе

17:00, 13 апреля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
49
0
#русский язык\n#Удмуртия\n#иностранные языки
Источник фото: ИА "Сусанин"
0

Корреспондент «Сусанина» задался вопросом, как чувствует себя государев язык в общественном пространстве и насколько популярен в названиях заведений. Автор прогулялся по центру Ижевска, запечатлел увиденное, после чего записал экспертные мнения людей, сведущих в языковых сплетениях и живущих по букве закона.  

Минул первый месяц действия поправок Федерального закона №168-ФЗ, который для простоты прозвали «законом о защите русского языка». Строго говоря, государственная языковая политика нацелена освободить публичное пространство от неоправданных и спорных заимствований иностранных слов и их производных. Тем самым, по мнению законодателя, будет обеспечено право граждан на языковой суверенитет. Вступившие в силу с 1 марта 2026 года поправки расширили возможности использования русского языка в широком спектре областей. 

Улица Советская пока пестрит иноязычными названиями заведений. Кириллический шрифт здесь перемежается с латиницей. Брендовые магазины соседствуют с точками общепита и салонами красоты, многие из которых используют языковой симбиоз в своих вывесках. 

Екатерина Жданова, кандидат филологических наук, доцент кафедры «Лингвистика» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова 

– Екатерина Анатольевна, как Вы лично оцениваете визуальное состояние городских объектов Ижевска (наружная реклама, входные группы, указатели и т. д.) в плане языкового понимания и лингвистической эстетики?  

– Честно говоря, я не испытываю сложностей с пониманием и произношением названий большинства городских объектов Ижевска. А если написано что-то совсем непонятное – то я туда не пойду. Поэтому владельцы таких объектов тоже должны быть заинтересованы в привлечении посетителей и делать информацию доступной. Именно эту цель и преследуют принятые изменения закона.

Владельцы магазинов, заведений общепита и других заведений при выборе названий ориентируются на целевую аудиторию: название на русском языке будет понятным большинству горожан, восприниматься как традиционное, а англоязычное должно ассоциироваться с международным статусом, зарубежными брендами и привлекать людей, ориентирующихся на модные западные тенденции.

– Русские слова, написанные латиницей, как воспринимаются в профессиональном сообществе?

– Как языковая игра и средство привлечения внимания, попытка создать необычное и запоминающееся название. Так же, как и добавление «ъ» на конце слов по примеру дореформенной орфографии, - попытка показать долгую историю и стабильность предприятия.

 – Многие слова в русском языке изначально являются заимствованиями. И новояз продолжает активно пополняться, прежде всего, англицизмами. По какому принципу их разделять? Всегда заглядывать в официальные словари?

– Действительно, заимствование слов – естественный и постоянный языковой процесс, отрицать и пытаться остановить который бесполезно. Ненужные, лишние слова со временем перестают использоваться, забываются, а если слово стало широко употребительным – значит, оно нужно носителям языка.

Если же продолжать разговор об «информации для публичного ознакомления потребителей», то вопрос о «своих/чужих» словах становится еще интереснее: в качестве названий торговых точек и, например, блюд меню часто используются вообще вымышленные слова, которых не было, нет и не будет в словарях русского языка. Более того, чтобы подчеркнуть местный колорит, в названиях могут использовать местные, региональные слова или выражения, искаженные слова («Дак и чо», «Настоишная»), которые тоже не входят в состав государственного русского языка. Насколько это законно?

– А вот запечатленных удмуртских слов в столице Удмуртии немного, мягко говоря. Хочется Ваше мнение услышать на этот счёт. Насколько, по большому счёту, русскоязычный город с официальным статусом республиканской столицы должен соответствовать визуально? И в каких публичных местах нужно внедрять удмуртские наименования?

– Да, удмуртских названий в общественном пространстве Ижевска действительно очень мало. Это связано с тем, что Ижевск – изначально русский город, где до сих пор преобладает русскоговорящее население. Поэтому в местном «нейминге» нет тенденции использовать удмуртские слова: их просто не знают и не поймут. Использование удмуртских слов – это, скорее, рекламный ход, подчеркивающий патриотический настрой создателя, а не обыденность. Поэтому удмуртский язык должен использоваться прежде всего в наименованиях организаций, связанных с этнической продукцией, удмуртской культурой или рассчитанных на гостей республики, чтобы привлечь их экзотическим местным колоритом. Я как лингвист была бы только рада увеличению числа удмуртских слов в общественном пространстве Ижевска, хорошо, что это поддерживается на региональном уровне, но не все коммерческие структуры заинтересованы в этом по указанным выше причинам.

Мнение рекламиста

Евгений Сукбаев, руководитель ООО «Рекламир»

– На данный момент наблюдается вялотекущий процесс смены вывесок, пока штрафных санкций нет. Но есть те, кто беспокоится по этому поводу и уже начал менять свои рекламные конструкции. К примеру, владельцы фастфудов Ижевска оказались самыми законопослушными. Ряд точек продаж шаурмы, донеров и так называемые кебабные поменяли названия на русский вариант написания. Также в автосалонах, специализирующихся на продаже подержанных машин, стали менять вывески.

Не мой язык 

Зарегистрированные наименования, запатентованные товарные знаки не требуют транслитерации или перевода на русский язык. В качестве примера: Wildberries, Ozon, Beeline и т. д. Такое же право имеют обладатели фирменных наименований в реестре юридических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей.

Важный момент для желающих сохранить иностранные слова на территории своего заведения. Законодатель определил три обязательных условия:

- текст на русском языке обязательно должен быть на первом месте;
- размер шрифта кириллической надписи не может быть меньше иностранного аналога;
- обе надписи должны максимально совпадать по смыслу. 

 Владимир Крюков, юрист по товарным знакам 

– Регистрация товарного знака. Эта процедура обрела дополнительный спрос?

– Какого-то ажиотажа лично я не почувствовал. Эта процедура довольно-таки затратная, поскольку, помимо всего прочего, в прошлом году были увеличены пошлины за регистрацию и при этом отменены льготы. Наверное, немногие хотят тратиться только ради того, чтобы повесить вывеску с названием, написанным по-английски. А суть товарного знака – это как раз название фирмы или товара. Весь спектр «информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей» в товарный знак не поместить. Поэтому мне кажется, что к регистрации товарного знака подход у предпринимателей правильный, взвешенный. Если делать, то делать не только лишь для защиты права писать не по-русски, а для того, чтобы получить реальный инструмент для продвижения на рынке – товарный знак.

Если, опираясь на открытые данные Роспатента, говорить в целом, то оказывается, что в 2025 году заявок на товарные знаки россиянами было подано меньше, чем годом ранее. Не намного, на пару тысяч, но меньше. А это тоже некий показатель «спокойствия». В текущем году неплохая активность. Но, что заявок на «иностранные» товарные знаки намного больше, чем на русском, опять-таки, не заметно.

– Уже имеются случаи обращений в суды по поводу нарушений в публичном пространстве норм русского языка?

– Во-первых, прошёл всего один месяц. Пока рано говорить о начале «массовых репрессий». На сайте Роспотребнадзора поиск по запросу «ст. 10.1 Закона о защите прав потребителей» не дал даже намёка на проведение хоть каких-то проверок. 

Во-вторых, административная ответственность не изменилась. Специальных статей в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях не внесено. Есть статья 14.8 «Нарушение иных прав потребителей», часть 1 которой гласит: «Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 до 10 000 рублей».

На мой взгляд, именно эта статья должна вменяться за табличку «CLOSED» как наиболее подходящая. Но для начала должны дать в качестве наказания письменное предупреждение. И вы должны будете поменять на табличку «ЗАКРЫТО» (или на «ЗАКРЫТО / CLOSED»). Вот если откажетесь, тогда – штрафы. Если вспомнить, что принятым законом был дан срок в 8 месяцев для подготовки всевозможных табличек, то доводить дело до суда – занятие более чем непрактичное.

По-русски говоря

Здесь представлены новые словари русского языка как государственного.

Для того чтобы уточнить написание слов, которые еще не успели включить в орфографический словарь государственного русского языка, можно обратиться к орфографическому академическому ресурсу «Академос». Его формат позволяет регулярно пополнять словник, не переиздавая словарь как печатное издание.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

