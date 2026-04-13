Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Не только акции и облигации: рынок альтернативных инвестиций завоёвывает популярность

09:55, 13 апреля, 2026
Максим Александров
#инвестиции\n#финансы\n#акции
Источник фото: исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков
0

В ближайшие несколько лет его рост может составить около 10–11%.

Финансовый рынок не стоит на месте. Один из самых активных сегментов глобальной индустрии сегодня — альтернативные инвестиции. Их объём уже превысил 20 трлн долларов. В ближайшие годы активы под управлением могут расти на 10–11% ежегодно.

Что скрывается за этими цифрами и почему инвесторы всё чаще смотрят в эту сторону, объясняет исполнительный директор УК «Альфа-Капитал» в Ижевске Вадим Меньшиков.

Большинство привыкли к акциям, облигациям и фондам. Эти инструменты сравнительно понятны и ликвидны, но они охватывают лишь часть экономики. Свыше 80% компаний в мире не торгуются на бирже. Доступ к ним могут дать как раз альтернативные инвестиции. Правда, плата за этот вход — низкая ликвидность, повышенные риски и долгий горизонт вложений. Зато потенциальная доходность может оказаться выше, чем у классического портфеля.

Из чего собраны альтернативы

Первое — частный акционерный капитал. Инвестор покупает долю в бизнесе, когда компания ещё только растёт и не вышла на биржу.

Второе — частный долг. Это прямое кредитование предприятий. В отличие от облигаций, которые торгуются на бирже, здесь инвестор фактически выступает кредитором бизнеса.

Третье — реальные активы: недвижимость, инфраструктура (дороги, энергетика, коммунальные сети), природные ресурсы (леса, сельхозземли) и так далее.

Четвёртое — хедж-фонды со сложными стратегиями, а также цифровые активы и коллекционные объекты: например, искусство, вино, автомобили, предметы роскоши. Пока эти сегменты занимают меньшую долю, но они показывают общий тренд — инвестиционный арсенал расширяется.

Почему к альтернативам потянулись

Макроэкономическая картина изменилась. Высокая неопределенность повлияла на эффективность классической модели «60/40» (акции плюс облигации). Она теперь не всегда обеспечивает желаемый баланс риска и доходности.

Альтернативные активы могут решать несколько задач. Диверсификация: такие активы слабо коррелируют с фондовым рынком, а иногда движутся в противоположном направлении. Инфраструктура, недвижимость или ресурсы привязаны к реальной экономике — это делает их потенциально более устойчивыми в периоды роста цен. Доход может приносить и само использование актива.

Плюс высокий потенциал. Частные рынки и ранние стадии развития бизнеса дают доступ к инновациям — искусственному интеллекту, биотехнологиям. Тот, кто держится только за публичные инструменты, заходит в такие компании позже, когда значительная доля роста уже позади.

Риски, конечно, есть. Для частного и венчурного капитала — угроза ликвидности, завышенные оценки, снижение реальных выплат. Для частных займов — скрытые дефолты и другие.

Доступ стал проще

Раньше альтернативные активы были инструментом в первую очередь для состоятельных частных инвесторов и институциональных игроков из-за ограничений — высокого порога входа, низкой ликвидности, необходимости сложного анализа. Вдобавок вложения в такие активы, как правило, требуют значительных сумм и длительного горизонта инвестирования, иногда 10–15 лет.

Сейчас картина меняется. В России значительную роль сыграли закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы). Они объединяют средства разных инвесторов и вкладывают их в такие активы как недвижимость, проекты на стадии предварительного публичного размещения, искусство и другие альтернативы.

Управляющая компания сама отбирает проекты, структурирует сделки и управляет портфелем. Инвестору не нужно самому искать объекты или вести переговоры.

Главный плюс ЗПИФов — снижение порога входа. В одиночку купить склад за миллиард рублей мало кому по силам. А через фонд — такая возможность появляется.

Кроме того, фонды дают диверсификацию. В одном ЗПИФе могут быть десятки активов. Это снижает риски по сравнению с точечными вложениями. Для альтернативного сегмента, где разброс результатов между проектами огромен, это особенно важно.

По сути, ЗПИФ упаковывает сложные инвестиции в понятную форму и открывает их для более широкого круга.

Резерв для роста

Популярность растёт, но доля частных инвесторов в альтернативных фондах пока скромная — сегодня в мире на них приходится лишь около 16% вложений в такие инструменты. При этом именно частникам принадлежит почти половина мирового финансового капитала. Разрыв говорит сам за себя: у сегмента огромный потенциал, как только доступ и понимание станут лучше.

Альтернативные активы постепенно перестают быть нишевым продуктом для для состоятельных участников рынка. Они становятся частью портфелей. В ближайшие годы их роль будет расти: инвесторы активнее ищут потенциальные источники доходности за пределами традиционных инструментов. Поэтому альтернативные инвестиции — уже не просто дополнение, они становятся важным элементом стратегии долгосрочного управления капиталом.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

