Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В деревне Старые Быги обновят фасад национального центра удмуртской культуры

15:35, 16 апреля, 2026
Максим Александров
115
0
#Удмуртия\n#Быг-Быг\n#культура\n#ремонт
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Старые Быги. Удмуртия. В деревне Старые Быги начали ремонтировать фасад национального центра удмуртской культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ежегодно центр «Быги» принимает больше 11 тыс. гостей со всей страны. В 2024 году здесь привели в порядок зрительный зал и оборудовали санузлы. Годом позже по нацпроекту «Семья» открылась первая в районе модельная библиотека.

Сейчас в учреждении действуют 18 творческих коллективов. Они охватывают театр, хореографию, вокал, инструментальную музыку и прикладное искусство. Два коллектива носят звание «образцовый». 

Главная миссия национального центра — сохранение подлинной удмуртской традиции. Сотрудники выезжают в экспедиции по Шарканскому району и соседним территориям. Они собирают обряды, песни, танцевальные элементы и кулинарные рецепты. С 2016 года все находки представлены в интерактивном Доме-музее.

Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв отметил, что обновление фасада здания по нацпроекту «Культура малой Родины» — часть системной работы по созданию комфортных условий для жителей и туристов.

Напомним, прошлым летом гастрофестиваль «Быг-быг» собрал более 8 тыс. гостей.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

