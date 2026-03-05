Ижевск за свою историю буквально прошёл через огонь и воду. На каждом этапе развития город переживал большие пожары и небывалые наводнения, которые сейчас, когда человек научился сдерживать реки и соблюдать противопожарные правила, кажутся чем-то невероятным. Мы уже рассказывали о большом Ижевском пожаре 1810 года, выжегшем значительную часть поселения; о разрушительном пожаре в Зареке конца 1920-х расскажем в другой раз. Сегодня же остановимся на более актуальной теме — теме паводков.

Люди помоложе наверняка помнят 2016 год и затопленную улицу Магистральную, а граждане постарше могут вспомнить 1979 год, когда водой подтопило все районы, прилегающие к Ижу. Однако мало кто знает о наводнении 1926 года, которого, по словам старожилов, не случалось более 35 лет — то есть со времён царствования Александра III.



Последнее крупное половодье в Ижевске, 2016 год. Разлив реки Иж в районе моста на переулке Октябрьском. До паводка 1926 года ему было далеко

Источник фото: ИА «Сусанин»



В этом году исполняется 100 лет тем событиям, поэтому самое время о них рассказать.



*в тексте используются современные названия улиц.

Всероссийский потоп

Ижевское наводнение апреля-мая 1926 года было частью большого половодья, охватившего всё Приволжье, а также центральные и северо-западные районы страны. Крупный разлив рек произошёл тогда в Москве и Ленинграде. Тому были природные причины. Города Волжского бассейна до создания цепи плотин и водохранилищ топило регулярно, внесла свою лепту и погода: малое количество осадков в январе и глубокое промерзание почвы, затем обильные снегопады в феврале-марте, холодный апрель и резкое потепление к началу мая. Сложился классический сценарий: талая вода не уходила в промёрзшую землю и устремлялась в реки.



Сообщения о потопах в Москве и на Волге. «Ижевская правда», конец апреля 1926 года

Такой же сценарий разыгрался и в Ижевске. 15 апреля 1926 года вышло постановление Горсовета «О мероприятиях к предупреждению бедствий от наводнения с наступлением весны». Власти ожидали «особо сильного половодья». В случае беды планировалось задействовать 25 лодок и не менее 10 запряжённых лошадьми подвод. Для предупреждения об опасности давался троекратный гудок.



Разлив Ижа в начале XX века

Источник фото: Центральный госархив Удмуртии

За несколько дней до постановления началась оттепель. Рабочие заводов и фабрик писали в «Ижевскую правду» заметки о том, что повсюду с крыш течёт вода, затапливая станки и другое ценное оборудование.



«Ижевская правда» от 21 апреля 1926 года



В газете публиковали сообщения о недостаточной подготовке прибрежных зон к половодью и даже о халатности организаций. Так, центральный рабочий кооператив беспечно свозил на берег Ижа сено, а городская баня у Долгого моста складировала там же дрова — основной вид топлива. Судьба находившихся рядом бельемойки, купальни и береговых укреплений тоже вызывала обоснованное беспокойство.



«Ижевская правда» от 23 апреля 1926 года



Дошедшее до наших дней здание бывшей городской бани

Источник фото: ИА «Сусанин»

Вода идёт

К концу апреля к потеплению добавились дожди и грозы. Час икс для Ижевска пробил 29 апреля: вода в главной реке города начала медленно прибывать, а уже 30 апреля её уровень резко пошёл вверх и грозный Иж вышел из берегов. Воды реки затопили промзону вдоль берега, скотный двор (животных и корма пришлось эвакуировать в безопасное место). Отрезанной от города оказалась и городская бойня. Начало размывать железнодорожный мост Воткинской линии.

Подтопило множество жилых домов в прибрежной зоне, а также на улицах Красной и Карла Маркса. Затоплению подвергся новенький «Красный посёлок», выстроенный за Воткинской линией в 1925 году (ныне это район улицы Краснопосёльской). Водой оказались отрезаны скотобойня, кожевенный завод и район улицы Пойма.



Наводнение весны 1926 года в Сызрани

Источник фото: goskatalog.ru



Передвигаться по зоне затопления можно было только на лодках. Жителей пострадавших домов эвакуировали в городские клубы, кинотеатры и даже на частные квартиры. Однако не все соглашались покидать свои жилища. Для оперативного руководства борьбой с последствиями наводнения в Ижевске создали специальную «тройку» в составе начальника местного отдела ГПУ Акинтьева (глава тройки), председателя Горсовета Евдокимова и управляющего заводами Невоструева.



Григорий Акинтьев, начальник Вотского отдела ОГПУ в 1924-1927 годах

Источник фото: Центральный госархив Удмуртии

Главный удар стихии был впереди.

5 мая на плотине открыли шлюзы, одновременно начался ливень, и вода обрушилась на южную часть города с новой силой. Река вновь вышла из берегов, затопив улицы Маяковского, Луговую, Делегатскую, Сивкова и Красноармейскую с переулками. Около пяти часов вечера у Долгого моста, как и предупреждали горожане, вода снесла и разбила бельемойку, а также затопила стоящий рядом завод «Березоль».



Весна 1914 года. Сброс воды из пруда во время половодья

Источник фото: Центральный госархив Удмуртии

У мостов, где происходили главные события, скапливались толпы зевак. Все хотели увидеть небывалое половодье, которого, по словам стариков, Ижевск не видел 35–40 лет. В это время пожарные разгребали заторы у моста через Иж на улице Горького, образовавшиеся из-за разрушенной бельемойки и прочего мусора.



Репортажные заметки, опубликованные в «Ижевской правде» по следам наводнения. Май 1926 года

Затор угрожал и плотине. Члены «тройки» по борьбе с наводнением готовились к ледоходу на городском пруду, который мог уничтожить защитное сооружение у шлюзов — мостик на сваях, где до революции располагалась иордань (место для освящения воды). К счастью, конструкции выдержали.



Защитное сооружение перед плотиной с ротондой-иорданью в начале XX века. Весной 1926 года возникнет угроза её разрушения в результате половодья

Источник фото: Центральный госархив Удмуртии

8 мая председатель «тройки» Акинтьев в интервью «Ижевской правде» сообщил, что пострадавшим членам заводского союза и их семьям выделено 500 рублей, ещё 200 рублей отпустил Горсовет — суммы по тем временам значительные. Также был брошен призыв о помощи к другим организациям. Около сотни детей обеспечили бесплатными обедами.

Послевкусие паводка

Уже к 9 мая дожди стихли, пришло похолодание и вода начала покидать затопленные места. Власти решили временно закрыть шлюзы плотины, чтобы ускорить освобождение территорий. Горожане начали подавать заявления с просьбой вернуться в свои дома.



«Ижевская правда», 9 мая 1926 года



Ущерб был огромен как от прямых материальных потерь, так и от косвенных. Возьмём для примера городскую баню у Долгого моста: потери от простоя оценили в 700 рублей, а от повреждений здания — в 200. Кстати, дрова, которые баня свозила на берег, спасти всё же удалось.



Размытый водосброс плотины во время наводнения 1927 года. Половодье за год до этого нанесло ещё больший ущерб

Источник фото: Центральный госархив Удмуртии

К середине мая уровень воды в реке Иж снизился. Небывалое всероссийское половодье начало стихать и в других пострадавших районах. 19 мая началась убыль воды на Волге. 1926 год стал рекордным для Волжского бассейна: уровень воды был на 2 см выше, чем во время потопа петровских времён. Убытки исчислялись миллионами рублей.



Последствия потопа в Татарстане. «Ижевская правда», 21 мая 1926 года





Таким был паводок 100 лет назад. За истекшие годы изменился не только климат, но и противопаводковая инфраструктура, подготовительные меры и способы реагирования. Несмотря на большое количество осадков зимой 2025/26 года, дать однозначный прогноз на предстоящий паводок сложно. Как сообщил эколог Дмитрий Адаховский, всё решит погода в апреле.

«Выпускаемые сейчас прогнозы на половодье этого года, конечно, в первую очередь основываются на количестве накопленных осадков, которое, кстати, не ограничивается февралём, а обычно захватывает и март. Однако оценка корреляции высоты паводка и количества осадков за декабрь-март показывает нам обратную картину: чем больше снега — тем меньше паводок! Определённая логика в этом есть. Снег не даёт почве промерзать, и при средних темпах весны впитывание влаги происходит постепенно. Высокие же паводки 2000, 2012, 2016 и 2021 годов были в первую очередь связаны с резким и стабильным весенним потеплением. Прогнозы же на эту весну 2026 года пока указывают на её затяжной характер и общую нестабильность погоды. Конечно, отказываться от подготовки к паводку нельзя, нужно просто внимательно наблюдать за погодой в апреле», — написал Адаховский.