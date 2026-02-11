Ижевск. Удмуртия. В связи с «деградацией мобильного интернета» в Удмуртии родители детей, которые страдают сахарным диабетом 1-го типа, больше не могут отслеживать уровень сахара через датчики непрерывного мониторинга глюкозы.

Напомним, мобильный интернет начали ограничивать 18 июня по решению федерального антитеррористического комитета. Для большинства стабильная сеть — это просто удобство, а для семей, где дети болеют сахарным диабетом, — условие жизни.

«Когда ребенок в школе, я ничем ему помочь не могу»

Датчик непрерывного мониторинга глюкозы — устройство на руке, оно измеряет сахар в крови и передает данные на смартфон ребёнка и родителя. Для его работы нужен стабильный интернет.

Евгения*, мама 11-летнего ученика 34-й школы Ижевска, рассказывает, что на каникулах не могла спокойно выпустить ребёнка гулять.

«Когда дети бегают, идёт сильный расход сахара, не всегда получается рассчитать дозу инсулина, и есть риск того, что ребёнок вообще отключится и упадёт», — объясняет Евгения.

Началась учёба. Директор школы пошел навстречу — дал пароль от Wi-Fi. Но сеть ловит только в одном крыле на втором этаже. Первое время ребёнок пытался на переменах бегать в «зону покрытия», чтобы данные с датчика загрузились в приложение. Но это отнимало всё время короткой перемены и мешало учёбе.

Через три дня беготни Евгения приняла решение. Она перевела сына на безуглеводную диету. Утром — яйца или овощи. В школе — только мясо из столовой. На такую еду не нужно колоть инсулин, и сахар не «скачет».

Евгения объясняет: дети не чувствуют резкого падения глюкозы. Только с помощью датчика можно отследить и понять, когда ребенку станет плохо. Альтернатива — глюкометр, но в школе на это нет времени.

«Представьте: он пишет контрольную. Ему надо достать глюкометр, собрать устройство, проколоть палец, позвонить мне... Это нервотрёпка», — говорит Евгения.

Кроме того, количество полосок для глюкометра, которые можно получить бесплатно, — всего две штуки. Это мало, говорит женщина, так как у детей в их возрасте очень нестабильный диабет.

У её сына уже были критические падения сахара из-за отсутствия возможности это вовремя предупредить. Именно после этих случаев сын стал питаться безуглеводной пищей.

Сыну Ларисы 14 лет. Диабет у него с двух месяцев. Датчиком он пользуется уже девять лет. Ребёнок в школу не ходит, на семейном обучении — как раз из-за отсутствия возможности мониторинга уровня глюкозы. Занятия спортом также пришлось отложить.

«Раньше сын ходил на футбол. Пока он занимался на площадке, я в это время сидела на трибунах или находилась в другом месте и видела его сахар. Теперь этого невозможно осуществить», — говорит Лариса.

При физических нагрузках сахар падает стремительно. Без предупреждения со смартфона это может закончиться судорогами и даже комой. Лариса пробовала дежурить под дверью спортзала. Приложение может работать без интернета, если позволяет расстояние — до 15 метров. Ребёнок и сам может считывать показатели, но это, опять же, невозможно.

«Он весь в занятиях, в процессе, он не может каждые полчаса подбегать и смотреть, какие там показатели. Сам он свой сахар не ощущает физически, не может вовремя среагировать», — объясняет Лариса.

Ребёнку Алёны* 15 лет. Летом прогулки пришлось ограничить, а в начале учебного года директор 91-й школы, также как и Евгении, дал пароль от своего Wi-Fi. Те же проблемы — постоянная беготня от одного конца школы в другой, прерывание учебного процесса.

«Это просто нереально — бегать к кабинету директора, а иначе показания просто не идут. Когда ребенок в школе, я ничем ему помочь не могу. Когда у него низкий или высокий сахар, я не могу позвонить и подсказать ему. Вот в этом получается и критичность всей ситуации: мониторинг нужен для того, чтобы отслеживать сахар, а мы в полной мере не можем воспользоваться этим», — говорит Алёна.

Она подтверждает, что приложение может работать без интернета, если смартфон находится в зоне датчика. Но на уроках учителя ругаются, если ребёнок достаёт телефон — думают, что списывает.

«Раньше, когда я отслеживала, в крайнем случае звонила ему или учителю и говорила, что срочно нужно принять меры», — рассказывает Алёна.

Также она писала письма в Минцифры с просьбой внести приложение в «белый список» для бесперебойной работы. «Вопрос рассматривается», — такой был ответ.

Официальные ответы

Как сообщили «Сусанину» в Министерстве здравоохранения Удмуртии, под наблюдением в республике находятся 533 ребенка и подростка с диабетом 1-го типа. Все они обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

При отсутствии стабильной сети вай-фай эти системы накапливают получаемые данные и передают их при появлении сети.

А Министерство цифрового развития Удмуртии отмечает, что вопрос о включении сервисов мониторинга глюкозы в «белый список» и передачи данных в случае ограничения мобильной связи был озвучен в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина в декабре 2025 года.

«По распоряжению президента данный вопрос проработан Минцифрой РФ и будет реализован в I квартале 2026 года», — ответили «Сусанину» в пресс-службе.​

*Имя изменено, прим. ред.