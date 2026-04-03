Путь чая: от китайских легенд до пролетарского Ижевска

Путь чая: от китайских легенд до пролетарского Ижевска
13:14, 03 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#культура\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#чай
Источник фото: ИА "Сусанин"
И как чай стал здоровой альтернативой спиртному.

Последние 10 лет в России наблюдается настоящий чайный ренессанс. Если до этого бум популярности переживал кофе, как отражение своего динамично развивающегося времени, то сейчас, когда многие устали от мирской суеты и излишней тахикардии, свою волну ловит чай.

Разумеется, и кофе, и чай — напитки, известные русскому человеку не одну сотню лет. Но если говорить о культуре потребления этих напитков, то её первые «ласточки» добрались до нашей любимой 1/8 части суши относительно недавно.

Источник фото: goskatalog.ru

Где начиналась любовь человека и чая, какие вехи развития прошёл этот напиток и как стал завоёвывать сердца россиян от Калининграда до Сахалина — узнали у ижевского чайного мастера Никиты Шу.

Легенды о чае и воде

В древних китайских писаниях задолго до нашей эры упоминается некий Шэнь-нун. Его называли потомком богов. Согласно легенде, его тело было подобно белому нефриту — сквозь него можно было различать все процессы, которые происходят в организме.

Шэнь-нун

«Шэнь-нун был непростым человеком. Он состоял при дворце императора и изучал травы, коренья, растения — всё пропускал через себя. Однажды, отведав слишком много каких-то кореньев, он почувствовал, что дух покидает тело. Он решил возлечь под тенистым ветвистым деревом. Уже приоткрыв рот, испуская дух, он не заметил, как капля росы, скопившая солнечный свет и впитавшая пользу растения, скатилась к черенку и упала ему прямо на язык. Шэнь-нун начал оживать, после чего он принялся изучать это дерево, открыв его бодрящие и целебные свойства», — рассказал чайный мастер.

Теперь это дерево известно как пуэр. Такое же название имеет городок в китайской провинции Юньнань, в котором и зародилась чайная традиция.

Но первым, кто систематизировал и письменно оформил теорию и практику о чае и чаепитии, был поэт и писатель Лу Юй. Он является автором трактата «Чайный канон». Лу Юй внёс в чайное искусство свои познания о воде, свойства которой для китайцев были крайне важны. Знание о том, где протекает источник, какова его протяжённость и другие факторы, было необходимо для составления правильной формулы приготовления чая.

Лу Юй

В «Чайном каноне» описывается правильная варка чая. При этом на первом месте для него были не сами листья, а подготовка и тщательное внимание к воде. Он различал этапы её прогревания, начиная с первых пузырьков на поверхности сосуда и заканчивая бурлением. Сначала в воде появляются «крабьи глаза», потом они становятся крупнее — «рыбьи глаза», потом поднимаются вверх «жемчужные нити» из пузырьков.

В те времена не было стеклянных сосудов и мастера работали с глиной. Приходилось определять стадии разогревания воды на слух.

«Из легенд выстраивается понятная формула хорошего напитка. Если отбросить тонкости, то для приготовления чая важны всего три ингредиента: сам чай, вода и человек. Конечно, сейчас индустрия и культура бурно развиваются, появляется много знающих мастеров, но вот это триединство простоты и является, на мой взгляд, основным фактором роста популярности чая. Он доступен, полезен и его традиция уходит корнями в глубину веков, что, конечно же, привлекает внимание многих», — поделился Никита Шу.

Источник фото: ИА «Сусанин»

Три эпохи чая

Чай за историю отношений с человеком прошёл длинный путь, который можно разделить на три исторических этапа.

Первый этап. Изначально чай вообще не пили, его преподносили богам в качестве воздаяния. Чайное растение — камелия — считалось божественным, существующим и в мире людей, и в мире богов одновременно. После того как распространение получил буддизм, чай стали использовать для медитации как успокаивающий и одновременно повышающий концентрацию напиток.

Источник фото: ИА «Сусанин»

Второй этап — эпоха китайской империи Сун (960-1279 годы). Тогда пошёл культурный обмен, особенно с Японией. В стране восходящего солнца появилась церемония матча, при которой чай крошили в мелкую пудру. До этого момента листья камелии просто жевали как бодрящее средство. В эпоху Сун чай начали крошить, прогревать, чтобы закупорить эфирные масла, а это уже почти привычный нам способ приготовления этого напитка.

Третий этап выпал на эпоху империи Мин, когда появился термин «гунфу-ча», что означает высшее искусство пить чай. Всё, что описывал Лу Юй про пользу для здоровья, стало основой основ, а люди, которые пили чай и изучали его, продолжали воздавать ему почести.

Источник фото: ИА «Сусанин»

«В эпоху Мин чай начали активно культивировать. По легендам, из Китая украли 100 кустов и высадили их в Индии, дав начало уже индийскому чаю. Интересно, что цифра 100 у китайцев созвучна со словом «бесконечность». т. е. легенда не говорит о конкретном объёме тайно вывезенных кустов, а даёт эмоциональную оценку неизмеримости ущерба для тех, кто этих кустов лишился», — рассказал мастер.

Источник фото: ИА «Сусанин»

К слову, аналогичная легенда имеется и у кофе. В начале 1720-х годов молодой французский моряк Габриэль Матье де Кле украл кофейное дерево из Ботанического сада Парижа и контрабандой доставил его на остров Мартиника. Так растение оказалось на островах Карибского бассейна и затем распространилось по странам Латинской Америки.

Чайная Россия

На Руси первый чай начал завозиться с появлением Великого шёлкового пути. Конечно, тогда это было совсем не то, что выращивают и ферментируют в наши дни. Не было нормального хранения, да и транспортировка, которая могла занимать месяцы, не способствовала популярности ни среди высших слоёв, ни среди простых людей. На Руси испокон веков существовала альтернатива — заваривание коры фруктовых деревьев, будь то вишня, слива, яблоня. Их кора при росте дерева лопается, поэтому полученные частички собирали, ферментировали и заваривали.

Источник фото: ИА «Сусанин»

Регулярные поставки китайского чая в Россию начались в 1679 году, при царе Фёдоре III Алексеевиче. Изначально его использовали как целебный напиток, но затем это стало делом удовлетворения вкусовых потребностей. С каждым годом и веком потребление чая росло, его география ширилась и этот напиток охватывал всё новые социальные слои.

Так, на рубеже XIX и XX веков в России чай стал чуть ли не главной альтернативой спиртному, борьба с которым шла активно уже тогда. Общества трезвости, помимо активной борьбы с распространением алкоголя, начали открывать по стране чайные, где можно было проводить время, не прикасаясь к горячительному, которое заменялось чаем. Аналогичная политика сохранялась и в первые годы советской власти, когда открыто объявлялась кампания борьбы с пивными путём открытия «красных чайных».

В чайной 
Источник фото: goskatalog.ru

Однако всё это хоть и способствовало распространению напитка, но всё ещё было далеко от гунфу-ча. Высшее искусство пить чай как осознанная практика дошло до наших широт лишь в последнем десятилетии XX века.

Чайная сцена Ижевска

Чайная культура в Ижевске, как и в России в целом, зародилась в девяностых годах. Всё начиналось в подвальных комнатках, где собирались любители чая вокруг одного человека, который знал все церемониальные тонкости и технологию правильного приготовления.

В двухтысячных начался новый виток: чайные барабанные вечеринки. Это концепция, где во главе не чай, а люди и тусовка. Всё сопровождалось ритмами барабанов и традиционных инструментов, люди впадали в экстаз, получали удовольствие от процесса и заливались чаем.  

Источник фото: ИА «Сусанин»

Потом в Ижевске появился центр китайской культуры под предводительством Андрея Вологжанина, где впервые начали проводить чайные церемонии по всем правилам и канонам.

«В 2016 году я впервые попробовал настоящий чай, но жизненная суета не позволила проникнуться его культурой. Через три года я попал на Сахалин, где решил совершить ещё одну попытку погружения в чайный мир. В одной из чайных я встретил человека, который пил шэн пуэр тридцатилетней выдержки. Он заваривал его 30 раз подряд — для меня это было шоком. Тогда за пять часов мы испробовали множество сортов, и я впервые ощутил чайное опьянение», — поделился Никита.

Источник фото: ИА «Сусанин»

Сейчас чай стал модным, массовым напитком. На это также повлияло развитие китайских маркетплейсов, где можно найти широкий ассортимент всевозможных чаёв. За последние годы в Ижевске открылось множество специализированных чайных, где вас познакомят с культурой употребления этого напитка, тонкостями и самой сутью церемониала. Всё больше становится чайных мастеров, которые перестали быть редкостью и часто организовывают церемонии в рамках различных культурных мероприятий.

Источник фото: ИА «Сусанин»

«Чай сегодня, как и в начале прошлого века, для многих действительно становится альтернативой алкоголю. Во-первых, из-за оздоровления общего социального фона, поскольку пить хороший чай гораздо полезнее, чем пить хороший алкоголь. Во-вторых, как бы это грубо не звучало, но сказывается инфляция. Алкоголь сильно дорожает, а качество его снижается. Поэтому люди объективно приходят к лучшей во всех смыслах альтернативе», — заключил чайный мастер.

