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Фарит Губаев: «Лето — время активной депутатской работы в округах»

14:40, 09 июля, 2024
14:40, 09 июля, 2024
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#закон
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Июль и август — время, когда депутаты делают небольшой перерыв в законотворческой работе и сосредотачиваются на работе в своих округах.

Об итогах деятельности Городской думы Ижевска в завершившемся парламентском сезоне и летней работе депутатов рассказал председатель муниципального законодательного собрания Фарит Губаев.

— Фарит Ильдусович, на июньской сессии вы представили отчет о деятельности Городской думы в завершившемся парламентском году. Какие главные итоги работы Гордумы?

— Главное направление работы Городской думы — формирование правовой базы для развития Ижевска. За парламентский сезон 2023-2024 годов мы провели 8 сессий, приняли 111 решений по широкому кругу вопросов. Это изменения в Правила благоустройства, социальные, земельные, налоговые и бюджетные вопросы. При участии депутатов были внесены изменения в Устав города Ижевска и в структуру органов местного самоуправления.

Проведена большая работа над проектом бюджета города Ижевска на 2024 год. Депутаты внесли в проект бюджета более 40 поправок. Впервые мы приняли бюджет более 21 млрд рублей, рост доходной части составил 23 процента. Благодаря помощи республики, бюджет Ижевска на этот год стал бюджетом развития. Только на ремонт дорог и тротуаров Ижевска из республиканского бюджета выделен 1,2 млрд рублей. И сейчас все видят, что в столице Удмуртии ведется масштабный ремонт улично-дорожной сети.

Помимо нормотворчества депутаты ведут большую работу в своих округах и контролируют ход реализации программ, инициаторами которых мы выступили. Это Реестр наказов избирателей депутатам Городской думы Ижевска, программа ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск» и программа «Территория детства», посвященная созданию комфортной и безопасной среды в детских садах.

— Знаем, что депутаты Городской думы помогают участникам СВО и их семьям. Расскажите об этой работе.

Третий год депутаты Городской думы оказывают поддержку нашим бойцам, участвуют в сборе и отправке грузов в зону СВО. Только с сентября 2023 года в семь подразделений Вооруженных сил России направлены коптеры, тепловизоры, рации, генераторы, бензопилы и другое. За парламентский сезон наши депутаты дважды оказывали гуманитарную помощь подшефному Лутугинскому району Луганской народной республики. Адресную помощь получают семьи участников спецоперации, волонтерские и благотворительные организации, специализирующиеся на поддержке воинов СВО. Принимаются и необходимые нормотворческие решения. В июне мы согласовали передачу помещения по улице Шишкина, 1а в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Дом друзей». Эта общественная организация оказывает комплексную помощь инвалидам, ветеранам, участникам боевых действий, среди которых немало участников СВО.

— Важное направление депутатской работы  выполнение Реестра наказов избирателей депутатам Городской думы. Расскажите об этом.

— В рамках данной муниципальной программы каждый депутат распределяет по 2 млн рублей в год на решение проблем своего округа. В прошлом году по Реестру были выполнены 466 наказов избирателей Ижевска на общую сумму около 70 млн рублей. Большая часть наказов — 305 — это помощь школам и детсадам, 51 наказ — поддержка библиотек и детских клубов, 48 наказов — благоустройство территорий. Также в прошлом году в округах установлено 55 детских и спортивных площадок, 7 пандусов и подъемных механизмов в подъездах домов. Большое внимание уделено безопасности школ и детсадов — в образовательных учреждениях устанавливались видеосистемы, системы оповещения, домофоны, усиленные калитки и ограждения, противопожарные двери и другое.

В этом году к реализации запланированы более 400 наказов горожан, на сумму 77 млн рублей. Значительная часть уже исполнены. К примеру, в моем округе, расположенном в микрорайоне Буммаш, выполнены наказы по установке в детских садах новых окон и видеокамер, покупке кухонного оборудования, в школах №69 и №72 обновлены системы видеонаблюдения, в школе №19 проведена противопожарная обработка и частичный ремонт кровли, в одном из дворов на улице Буммашевская установлена горка для малышей.

Депутаты, избранные по партийным спискам, и депутаты одномандатники пользуются возможностью объединить средства наказов. Это позволяет воплощать в жизнь крупные социальные проекты. Например, в прошлом году в школе № 85 была построена многофункциональная спортивная площадка с зоной тренажеров и полосой препятствий общей стоимостью 3,9 млн рублей. А в этом году по решению двух депутатов организован дорогостоящий ремонт плавательного бассейна в детском саду № 257.

Реестр.jpg

Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

— Как идет реализация программы «Пешеходный Ижевск»?

— Программа ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск» реализуется четвертый год. За это время отремонтировано и построено с нуля более 120 тротуаров. Список тротуаров для ремонта формируется по заявкам жителей округов. В первую очередь в программу включают тротуары, которые ведут к школам, детским садам, больницам, остановкам. Так, в 2023 году были отремонтированы 44 тротуара, в том числе 11 объектов, ведущих к школам, и 13 — к детским садам.

В этом году уже завершены работы на 17 тротуарах. Сейчас работы ведутся еще на 17 тротуарах. А всего мы планируем сделать за сезон не менее 60 тротуаров.

Среди тротуаров, работы на которых уже завершены, большинство ведут к социальным объектам. Это тротуары к школам №№8, 19, 79, детскому саду №258, ГКБ №8, ФАП на Костиной Мельнице и многие другие.

ПИ4.jpg

Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

— Каждый объект включается в программу по обращениям жителей?

— Да. Вот свежий пример. Недавно ко мне обратились учитель и родители учеников школы №72, расположенной в моем округе. Территория этой школы до сих пор открыта для транзитного прохода жителей микрорайона, так как рядом нет тротуара для обхода школы. Из-за доступа на территорию посторонних стали происходить неприятные инциденты. Мы приняли решение срочно строить тротуар рядом со школой. Основная его часть уже построена, остался небольшой участок, который будет сделан в августе после реконструкции воздушных теплосетей у школы. В этом социально-значимом проекте нам пошло навстречу региональное руководство ПАО «Т Плюс», согласившееся перенести под землю теплотрассу, мешающую строительству тротуара у школы.  

— Еще один важный проект Городской думы, который финансируется из муниципального бюджета, — «Территория детства».

— Проект позволяет создавать безопасную и комфортную среду в дошкольных учреждениях. Депутаты Городской думы разработали этот проект в 2022 году. В последующие годы в детских садах были проведены кронирование зеленых насаждений, спил аварийных деревьев. В этом году, по предложению депутатов Гордумы, 25 млн рублей направлены на асфальтирование территорий шести детсадов Ижевска. В двух детских садах №194 (Индустриальный район) и №170 (Ленинский район) капитальный ремонт асфальтового покрытия уж завершен. До конца лета капитальный ремонт пешеходных дорожек пройдет в детских садах №№24, 235, 267, 22 (частично). Также в этом году запланирован монтаж систем наружного освещения на 129 территориях дошкольных учреждений.

Новый асфальт в детсаду №194 по программе Территория детства.jpg

Фото: пресс-служба администрации Ижевска 

В планах на следующий год — увеличение финансирования проекта «Территория детства» из бюджета города. Это позволит благоустроить территорию особо нуждающихся в этом садов, а также детских садов, в которых пройдет капитальный ремонт зданий по федеральной программе.

14:40, 09 июля, 2024
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#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#депутаты\n#закон

 

 

 


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