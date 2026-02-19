Февраль в истории — месяц турбулентный. Историки скажут, что на этот месяц пришлась изрядная доля общественных потрясений, психологи — что это пик сезонной хандры, а медики объяснят это общей усталостью массы человеческих организмов, живущих в нашем холодном полушарии. В такие дни особенно остро хочется либо убежать от реальности в иллюзию, либо, наоборот, заглянуть ей в глаза; найти ответ на вопрос, ради чего мы терпим эту зиму и все остальное.

В минувший вечер несколько сотен ижевчан выбрали второй путь. Они пришли в зал Удмуртской государственной филармонии на встречу, чтобы вслушаться в главное музыкальное завещание человечества — «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта, толчком для создания которого, кстати, тоже послужил один февраль. Но об этом позже.

Когда афиша обещает соединение сразу трех коллективов — Государственного симфонического оркестра УР, Академической хоровой капеллы Удмуртии и Ижевского муниципального камерного хора имени Чайковского, — это уже событие. Но когда за дирижерский пульт встает Народный артист РФ Геннадий Дмитряк, концерт перестает быть просто рядовым выходом в свет.

История в нотах

Перед началом вечера в фойе можно было услышать отдельные разговоры о «Реквиеме», точнее, об истории его создания. Дело с высоты истории выглядит весьма кинематографично. Лето 1791 года, Вена. К уже больному Моцарту приходит незнакомец в черном и заказывает заупокойную мессу на условиях полной секретности, щедро заплатив авансом.