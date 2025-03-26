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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Способны ли вы водить экскурсии по Удмуртии?
Тест
Способны ли вы водить экскурсии по Удмуртии?

Предлагаем вам реальные вопросы из квалификационного экзамена на звание гида по Удмуртии. Не так много, как в настоящем тесте, но почувствовать его атмосферу у вас скорее всего получится и с этим.

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Какое каменное здание является сегодня самым старым в Удмуртии (1795г.)?
Увы. Храм был разрушен и восстановлен.
Неверно. Год постройки - 1825.
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Какой древний могильник на территории Удмуртии называют крупнейшим в Восточной Европе в свою эпоху?
Тарасовский могильник. Датируется I - V вв. На площади более 16 000 кв. м изучено 1 880 могил, найдено более 37 000 предметов.
Тарасовский могильник. Датируется I - V вв. На площади более 16 000 кв. м изучено 1 880 могил, найдено более 37 000 предметов.
Тарасовский могильник. Датируется I - V вв. На площади более 16 000 кв. м изучено 1 880 могил, найдено более 37 000 предметов.
Верно. Датируется I - V вв. На площади более 16 000 кв. м изучено 1 880 могил, найдено более 37 000 предметов
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Какое археологическое городище в Удмуртии считается самым крупным по площади?
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Какую археологическую культуру IX – XIII века принято связывать с населением средней Чепцы?
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Какую дату принято считать датой окончательного вхождения удмуртов в состав Русского государства?
Верно! В этом году были окончательно подавлены восстания Арских князей, после взятия Казани в 1552 году.
Неверно. Это год подвига Ивана Сусанина.
Неверно. Это год открытия Америки.
Неверно. Это год начала сибирского похода Ермака.
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Под каким названием вошёл в историю известный судебный процесс конца XIX века над крестьянами-удмуртами?
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Какой город стал первой столицей Вотской автономной области?
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В честь какого события был заложен, а затем открыт открыт монумент «Навеки с
Россией»?
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В каком районе берёт начало река Кама:
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Назовите современное название предприятия, выпустившее первые серийные мотоциклы в СССР.
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Это нормально.
Зато вы узнали много нового сегодня.
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Неплохо!
Вам точно есть что рассказать гостям республики.
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Вау, вы настоящий эрудит!
Можете сдавать экзамен и официально работать гидом по Удмуртии.
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