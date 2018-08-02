«Сусанин» вспомнил о проектах, которые хотели, но так и не смогли реализовать в Ижевске.

Ижевск должен меняться – об этом сегодня все чаще говорят как городские, так и республиканские власти. За последнее время в этом направлении были сделаны значимые шаги. Так, например, осенью 2017 года началось внедрение дизайн-кода, а в конце августа стартует реконструкция Центральной площади. Но сейчас не об этом, а о проектах, которые канули в лету.

«Сусанин» решил вспомнить о планах по развитию города, которые так и не сбылись.

Гостиница-автомат

Одним из самых отчаянных и смелых проектов, который хотели реализовать в столице Удмуртии, была гостиница в форме автомата Калашникова. 24-этажный конгресс-холл общей площадью 10 тысяч квадратных метров должен был появиться на искусственном острове Ижевского пруда.





Фото: iz-article.ru

Необычное здание хотели построить к 2008 году – к 450-летию добровольного вхождения Удмуртии в состав России. Однако специалисты запретили строить гостиницу-автомат из-за ландшафтных особенностей и экологической угрозы пруду.

Сам искусственный остров на городском водохранилище тоже не появился из-за отсутствия денег и инвесторов.

Памятник бабушке

В 2012 году появилась инициатива установить в Ижевске памятник бабушке в знак уважения к представителям этого поколения. Тему трепетного отношения к старшим в том году стала особенно актуальной после того, как «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении». После этого также был утвержден праздник «День бабушки» – 26 мая.

Проект памятника активно обсуждался, было разработано девять макетов, из которых лучшей была признана работа архитектора Александра Доронина.

По замыслу Доронина, памятник бабушке должен был представлять собой ростовую скульптуру пожилой женщины, сидящей на скамейке с вязанием, в окружении четырех внуков. Рядом со скамьей кошка.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В итоге монумент, который должны были установить в 2014 году напротив театра кукол на бульваре Гоголя, так там и не появился.

Сквер Чайковского

Пять лет назад велись разговоры о появлении в столице Удмуртии сквера имени композитора Петра Чайковского.

Разбить клумбы и поставить бюст великому музыканту хотели на одном из неблагоустроенных участков Центральной площади. Но дальше разговоров дело не зашло.

С тех пор успели в Удмуртии с размахом отпраздновали юбилей Петра Ильича, отреставрировать усадьбу в Воткинске, а в Ижевске имя Чайковского присвоено только театру оперы и балета.

Дельфинарий

В 2013 году говорили и о том, что в зоопарке Удмуртии может появиться дельфинарий, а сам зоологический парк будет расширен.

Во второй раз о дельфинарии упоминали в 2016 году. На форуме «Бизнес-мост» даже был представлен его проект. Для воплощения идеи в жизнь Ижевскому зоопарку требовались инвесторы в рамках государственно-частного партнерства и инвестиции в 800 млн рублей. Однако желающих вложиться пока не нашлось.

Многоэтажные паркинги

Говорят, в России две беды: дураки и дороги. К ним же, пожалуй, стоит добавить парковки, которые приносят автолюбителям не меньшую головную боль.

Уже много лет в Ижевске пытаются бороться с проблемой нехватки парковочных мест. Например, несколько лет назад власти столицы Удмуртии хотели построить многоуровневые парковки, которые должны были появиться во всех районах города. Строительство 8 паркингов планировалось в рамках концессионного соглашения, и даже проводился конкурс, но, увы, опять ничего не вышло.





Фото: arhinovosti.ru



Выставочный центр на 7 тыс. квадратных метров

Строительство нового выставочного центра на 7 тысяч квадратных метров должно было завершиться в 2017 году, однако оно даже не началось.

Республиканские власти в лице Александра Волкова утверждали, что существующее помещение ФОЦ «Здоровье» уже не отвечает всем требованиям: «Мы уже доросли до того, чтобы поднять выставочную деятельность на более современную ступень. Вот это уже устарело. Это легкоатлетический манеж, а не выставочный центр».

Однако «Здоровье» до сих пор функционирует.

Парковки такси

В 2013 году таксисты Ижевска захотели, чтобы у них были специальные стоянки. С этим предложением они обратились в муниципалитет. Был организован технический совет, который одобрил концепцию таксомоторных парковок. Нужно было определиться с тем, где их разместить, но вопрос остался нерешенным, а стоянок для таксистов в городе до сих пор нет.

Фуникулер и океанариум на Центральной площади

Сегодня в Ижевске одной из актуальных тем является обновление «сердца города» – Центральной площади. Проект благоустройства уже презентовали жителям, и в этом году планируется начать и завершить первый этап реконструкции. Проведение такого глобального ремонта стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что о необходимости благоустройства Центральной площади Ижевска говорят уже не первый год. Последние крупные работы на этой территории проводились в 2008 году: тогда заменили брусчатку и установили светомузыкальный фонтан.

В 2014 году концепцию развития площади, которой было не суждено воплотиться в жизнь, разработал британский архитектора Саймон Кауфман. Он предлагал сделать фонтаны с подсветкой, музей науки, зоны для музыкантов и художников. Также здесь появились бы магазины и кафе, подземная парковка, в КЦ «Россия» мог заработать «центр моды», а «Ижсталь», по словам Кауфмана, имела все шансы превратиться в первый в республике IMAX-кинотеатр. Однако самыми смелыми идеями этого проекта были океанариум, обзорная башня и фуникулер, который бы проходил от улицы Карла Маркса к набережной – району Машиностроитель и к Воложке.

Кадетский корпус

Проект кадетского корпуса в Ижевске, вероятно, уехал в Севастополь вместе с бывшим заместителем главы администрации Ижевска по социальной политике Михаилом Тарасовым. Именно он в 2016 году заявлял, что вопрос появления такого учреждения уже находится в работе.

На сегодняшний день в Удмуртии есть только один кадетский корпус, он размещен в Воткинске.

Аквапарк и Диснейленд

О том, что в Ижевске появится настоящий аквапарк, говорят уже очень много лет, но его нет и по сей день.

Первая попытка построить парк водных аттракционов в столице Удмуртии была сделана в начале 2000-х годов, но она провалилась. На перекрестке улиц 40 лет Победы и Ленина даже началось строительство объекта, но инвесторы свернули проект после обрушения крыши московского «Трансвааль-парка» в 2004 году, где погибло 28 человек. Весной того же года «скелет» будущего ижевского аквапарка разобрали. На его месте открылся торговый центр, сейчас там расположен «Ашан».

Денис Агашин, который в 2011 году был сити-менеджером столицы Удмуртии, не собирался отказываться от идеи появления в городе водных горок. Он предложил соорудить его на улице Молодежной – напротив завода «Метеор». Позже, уже в 2013 году, шли разговоры о появлении аквапарка в зоопарке Удмуртии.

Последним местом, где мог бы дислоцироваться аквапарк, стала территория ипподрома, где также собирались построить Диснейленд. Но ни того, ни другого сегодня нет. А недавно стало известно, что здесь планируют создать центр конного спорта и активного отдыха на природе.