Проезд по путепроводу закроют с 18 апреля.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в связи с предстоящей реконструкцией путепровода по улице Азина организуют временные остановочные павильоны. Об этом сообщили в администрации города.
Временные остановки разместят по двум адресам: на улице Электрозаводской у дома №1 и у дома №6д. Здесь пассажиры смогут ожидать общественный транспорт в период изменения схем движения.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля движение по мосту на улице Азина будет полностью перекрыто. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии, поэтому принято решение о капитальном ремонте.
