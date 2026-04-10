Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в связи с предстоящей реконструкцией путепровода по улице Азина организуют временные остановочные павильоны. Об этом сообщили в администрации города.

Временные остановки разместят по двум адресам: на улице Электрозаводской у дома №1 и у дома №6д. Здесь пассажиры смогут ожидать общественный транспорт в период изменения схем движения.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля движение по мосту на улице Азина будет полностью перекрыто. Конструкции путепровода находятся в предаварийном состоянии, поэтому принято решение о капитальном ремонте.