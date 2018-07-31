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На территории ижевского ипподрома появится современный центр конного спорта

16:10, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
16:10, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лошадь
Фото: wikipedia.org
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В следующем году ипподром отметит 70-летие.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудили комплексное развитие территории ипподрома. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики, ставка делается на создание современного центра конного спорта и активного отдыха на природе.

В 2019 году ижевский ипподром отметит свое 70-летие. Сейчас на его территории в 30 га содержат 50 лошадей частных коневладельцев.

«Первоочередная задача на ближайшую перспективу – создать необходимые условия для того, чтобы животные находились в хорошей форме», - говорится в сообщении.

16:10, 31 июля, 2018
Дарья Снидкова
170
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лошадь

 

 

 


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