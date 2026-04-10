Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявлен аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Максимальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, подрядчику предстоит нанести разметку на магистральных, межквартальных дорогах и улицах частного сектора. Общая протяженность объектов — более 74 километров магистральных дорог, около 15,5 километра межквартальных и почти 161 километр улиц частного сектора. В перечень вошли улицы 1 Мая, Кирова, Ленина, Пролетарская, Пугачева, Азина, Гагарина и другие.

Работы должны выполняться по заявкам заказчика. Срок окончания работ — 30 сентября 2026 года. Гарантийный срок на разметку составит 12 месяцев. Приём заявок от потенциальных подрядчиков уже завершён, сейчас идёт работа конкурсной комиссии.

