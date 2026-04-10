Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

В Воткинске ищут подрядчика для нанесения дорожной разметки за 4,6 млн рублей

12:21, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске ищут подрядчика для нанесения дорожной разметки за 4,6 млн рублей
12:21, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разметка
Источник фото: ИА «Сусанин»
39
0

Работы продлятся до 30 сентября. 

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявлен аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки. Максимальная цена контракта составляет 4,6 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, подрядчику предстоит нанести разметку на магистральных, межквартальных дорогах и улицах частного сектора. Общая протяженность объектов — более 74 километров магистральных дорог, около 15,5 километра межквартальных и почти 161 километр улиц частного сектора. В перечень вошли улицы 1 Мая, Кирова, Ленина, Пролетарская, Пугачева, Азина, Гагарина и другие.

Работы должны выполняться по заявкам заказчика. Срок окончания работ — 30 сентября 2026 года. Гарантийный срок на разметку составит 12 месяцев. Приём заявок от потенциальных подрядчиков уже завершён, сейчас идёт работа конкурсной комиссии.

Напомним, ранее в Ижевске нашли подрядчика для нанесения разметки.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:21, 10 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
39
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#разметка