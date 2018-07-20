Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики 19 июля презентовали проект благоустройства Центральной площади Ижевска. Согласно документу, работы по обновлению территории будут проходить в три этапа, первый из которых по планам должен стартовать и закончиться уже в 2018 году.

Концепцию реконструкции представила гендиректор архитектурно-ландшафтного бюро iCube Любовь Варламова, которая является супругой известного блогера Ильи Варламова. Он не раз выступал с резкой критикой в адрес муниципальных властей, контролирующих в том числе работы по благоустройству общественных пространств города.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Помимо Варламовой, проект представляли первый вице-премьер республиканского кабинета министров Александр Свинин, советники главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский и Константин Сунцов, а также представители Внешэкономбанка и компании КБ Стрелка. Обсуждение длилось около трех часов.

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Справедливости ради стоит сказать, что проект реконструкции площади получился достаточно большим, так как речь идет не только о самой площади, которая упирается в улицы Пушкинскую и Карла Маркса, но и о спуске, ведущем к монументу «Навеки с Россией».

Отметим, что последние крупные работы на этой территории проводились в 2008 году. Тогда здесь заменили брусчатку и установили светомузыкальный фонтан. В 2010-м на ней появился памятник Ижику, ставший одним из символов города.

«На сегодня главная площадь города не пользуется популярностью у местных жителей и туристов. Основные причины этого — недостаточное озеленение и, как следствие, низкий уровень акустического и микроклиматического комфорта, отсутствие рекреационной инфраструктуры и качественных сервисов. Покрытия требуют замены, фонтаны — ремонта. Площадь несомасштабна окружающей застройке. Кроме того, вызывают недовольство стихийные торговые киоски, которые портят общий вид площади», - говорится в концепции развития площади.

ИА "Сусанин" Жителям Ижевска представляют проект благоустройства Центральной площади. В мероприятии принимают участие представители региональной власти, архитекторы, урбанисты и более 100 неравнодушных жителей...

Поэтапная реконструкция

Как уже говорилось ранее, проект намерены реализовать в несколько этапов. Их будет три, вместо пяти ранее запланированных. «На самом деле укрупнение этих этапов – это огромная работа, в том числе в интересах жителей, чтобы они не находились в растянутом состоянии стройки. Это наоборот во благо, а не потому, что есть какие-то другие мотивации», - рассказала журналистам Любовь Варламова.

Первый, по словам вице-премьера Удмуртии Александра Свинина, стартует уже в 2018 году сразу после того, как документация пройдет необходимую экспертизу. Деньги будут получены от федерации в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Речь идет о сумме в размере не более 85 млн рублей. Второй этап по плану должен пройти в 2019 году. Третий этап будут объединять с концом реконструкции набережной Ижевского пруда.

«Когда мы будем приступать к окончанию реконструкции, мы захватим и третий этап. По всем таймингам, я думаю, мы успеем закончить», - сказал Александр Свинин, который заверил всех присутствующих в том, что правительство «отдает себе отчет в том, что презентует».





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии



«От себя лично я могу дать вам честное слово - мы хотим это сделать с вашей помощью и вашими идеями, и мы выполним все то, что будем показывать сегодня здесь на презентации. Нас еще огромное количество людей смотрит, и я точно от этих слов никуда не убегу», - сказал Свинин, уточнив, что правительство понимает, как и в какие сроки проект будет профинансирован.

Отметим, что работы в рамках второго этапа реконструкции власти планируют проводить в том числе с привлечением частного капитала.

Как это выглядит

Сама презентация составляла несколько десятков слайдов, где детально описана концепция благоустройства, причем проектировщики отдельно проработали вопросы по озеленению, освещению, покрытию пешеходных зон, расположению различных игровых и досуговых площадок. На сайте udmurt.city можно ознакомиться с документацией подробно и оставить свои пожелания, которые Любовь Варламова в ходе выступления обещала учесть.

















«Мы берем всю Центральную площадь и березовую аллею, которую также благоустраиваем, и превращаем в семейную зону отдыха и ни в коем случае от нее не будем отказываться», - сказала Любовь Варламова на презентации.

По ее словам, одной из задач архитекторов было решение такой базовой потребности как доступность для маломобильных.

«Там невозможно перемещаться ни с коляской, ни полноценно гулять более пожилому поколению», - сказала Варламова.

Также учитывалось функциональное разнообразие, так как в ситуации с Центральной площадью важно, чтобы пространство стало точкой притяжения не только в дни праздников.

Принципы благоустройства: создание доступной среды, учет интересов всех групп пользователей, функциональное разнообразие, повышение идентичности.





Основные решения: использование рельефа, единая концепция мощения, использование существующей исторической структуры, единая стратегия освещения, современные детские площадки и создание фонтанов на месте существующих.





Наполнение: прогулочная зона, событийная площадка, семейная зона, зона спокойного отдыха, ярмарочная площадка, ландшафтная зона, зона отдыха у воды, спортивная зона.

Переговоры с бизнесом и косвенные доходы

Площадь планируют окупать не только за счет присутствия на ней различных торговых точек, но и за счет косвенных поступлений в муниципальный бюджет.

«Мы считаем, что площадь сможет содержать себя сама, к этому надо подходить немного по-другому, как мы считаем математику содержания. Каждый человек, который приедет в Ижевск и останется там на один день, просто потому что у нас есть набор общественных пространств, где ему хочется погулять – это копейка в том числе и в бюджет города. Окупать впрямую - нет, но такими косвенными вещами, весь мир научился считать, давайте считать так же. Мы в правительстве подходим к этому проекту как к инвестиционному», - рассказал Александр Свинин.

В ходе презентации также выступил советник Александра Бречалова – Константин Сунцов, который посчитал, что в будущем на площади будет достаточно места для размещения торговых точек, однако к вопросу допуска предпринимателей на территорию власти города и республики намерены подойти с большой ответственностью, чтобы не портить внешний облик палатками.

«В ближайшее время мы будем готовы встречаться с бизнес-сообществами. Думаю, какие-то вещи будем лично пробовать и смотреть», - сказал Константин Сунцов.

В свою очередь Александр Свинин пояснил, что сейчас правительство ведет работу по изменению размещения объектов торговли в местах массового пребывания людей.

«Я думаю, вы все были в парках и видели ситуации, когда у нас в Летнем саду, где гуляют мамы, половина палаток просто затянуты баннерами, сейчас такого нет. В следующем году будет вообще другой подход как арендатор будет получать эти места, это будет публичная конкурсная процедура», - сказал Свинин.

По его словам, осенью в Удмуртии запустят «большое исследование по паркам», которое покажет, какие точки востребованы у бизнеса.

«И мы разрешим размещать в тех местах, которые мы и администрация парка укажет. С площадью будет то же самое. Нам необходимо пообщаться с самими предпринимателями, какой у них запрос. Поэтому давайте мы дождемся такой открытой встречи с бизнесом – послушаем, что они хотят», - сказал Александр Свинин.

Пережить реконструкцию

На презентации выступил представитель руководства Внешэкономбанка Александр Мачевский, который отметил, что одной из главных трудностей будет «пережить» стройку и не допустить в дальнейшем образования на площади так называемого «Шанхая», когда всю территорию загромождают торговые палатки.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии



«Главное, не свалиться в так называемый Шанхай, когда вокруг будут одни палатки. Очень важно пережить реконструкцию: сейчас все здорово, но, когда начнут перекапывать, всем вам будет нелегко. Но концепция очень хорошая», - отметил Мачевский.

По его словам, реконструкция площади в том числе даст стимул молодым людям оставаться жить в Ижевске после окончания учебных заведений.

«Люди уезжают потому, что у них нет досуговых возможностей: парков, развлечений, даже несмотря на то, что они имеют работу», - сказал Александр Мачевский.