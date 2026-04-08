Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги аукциона на монтаж остановок с рекламными конструкциями. Как сообщает администрация города, победителем торгов стала компания ООО «АПР-Сити/ТВД» из Москвы.

По условиям договора инвестору предстоит установить 45 остановочных павильонов с рекламными конструкциями и содержать их в течение 10 лет. Новые остановки в рамках договора появятся на улицах Ленина, Максима Горького, Удмуртской, Пушкинской, Советской, Кирова, Майской, Карла Либкнехта, Орджоникидзе, Карла Маркса, Первомайской, 40 лет Победы, Камбарской, 9-е Января, Дзержинского, Буммашевской, Маяковского, Магистральной, на Славянском и Воткинском шоссе.

Все конструкции при их эксплуатации должны обеспечивать безопасность горожан, свободное движение пешеходов и безбарьерную среду для маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта, соответствовать требованиям Правил благоустройства года Ижевска. Остановки со скамейками, урнами, антивандальным остеклением и информацией подрядчики должны устанавливать на твёрдом покрытии, обязательное условие — наименование остановочного пункта.

Кроме того, условиями договора победителю аукциона рекомендовано оборудовать рекламные конструкции в составе остановочных комплексов системой видеонаблюдения, осветительными приборами, точкой доступа к «вай-фай».

На протяжении всего срока эксплуатации победитель аукциона должен содержать остановки и прилегающие к ним территории за счёт собственных доходов, без привлечения средств муниципального бюджета.

К работам по установке рекламных конструкций в составе остановочного комплекса победитель аукциона сможет приступить в начале строительного сезона 2026 года. В ближайшее время будет объявлен аналогичный аукцион еще на 48 остановок.

Напомним, всего в городе за счёт инвесторов планируют установить 93 остановки.

Отметим, программа обновления остановочных павильонов рассчитана до конца 2027 года и предполагает установку около 300 новых остановочных навесов. Остановочные павильоны, демонтированные в центральной части города, модернизируют и установят в спальных районах города — эти работы будут проведены в рамках муниципальных контрактов на содержание улично-дорожной сети.