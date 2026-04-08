Ижевск. Удмуртия. Жительница Удмуртии Дина Кулькова стала чемпионкой России по решению шахматных композиций. Об этом сообщает Федерация шахмат Удмуртии.

Чемпионат России по решению шахматной композиции среди женщин впервые провели в Ижевске. По данным Минспорта Удмуртии, в турнире участвовали 26 спортсменок из 13 регионов России. Удмуртию представляли 9 шахматисток.

Девушки боролись за медали в Спортивной школе олимпийского резерва по шахматам им. С. Ф. Ощепкова. Всего спортсменки сыграли 6 туров.

В итоге наибольшее количество очков (74) набрала удмуртская спортсменка Дина Кулькова. Второе место заняла София Кубатько из Краснодарского края с 69 баллами, а бронзу взяла жительница Тульской области Виктория Харитонова, которая набрала 65,5 очков.