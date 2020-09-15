Зеленский поставил задачу «привезти» на Украину Олимпиаду

Игры могут стать толчком для развития спорта в стране.

Киев. Украина. Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести в стране Олимпиаду. Об этом пишет Лайф.ru со ссылкой на интернет-портал «Tribuna».

«Президент поставил задачу привезти Олимпиаду на Украину. Но для этого нужна материально-техническая база», - рассказал министр спорта страны Вадим Гутцайт.

По его словам, сейчас оценивается материально-техническая база. Если будет возможно, то к Играм построят то, что требуется для их проведения.

Министр добавил, что такое масштабное событие привлекает туристов, которые «привозят деньги», а также дает толчок для строительства новых спортобъектов.