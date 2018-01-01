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      Северная Корея решила отправиться на Олимпиаду в Пхенчхан

      12:32, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      12:32, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
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      #спорт\n#политика\n#Олимпиада\n#КНДР
      Фото: yimg.com
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      Об этом в новогоднем обращении заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

      Пхеньян. КНДР. Власти КНДР решили отправить национальную сборную на Олимпиаду в Южную Корею. Как пишет Газета.ру, об этом в новогоднем обращении заявил лидер страны Ким Чен Ын. 

      «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны. Мы искренне надеемся, что зимние Игры станут успехом. Мы готовы предпринять различные шаги, включая отправку делегации», - сообщил глава Северной Кореи. Также он заявил о необходимости улучшения отношений с Южной Кореей.

      Представители Олимпийского комитета уже прокомментировали слова Ким Чен Ына. «Олимпийский комитет неизменно приветствует всех участников Олимпийских игр. Если Северная Корея официально примет решение об участии, это будет проявлением мира, дружбы и истинного олимпийского духа», — цитирует РБК представителя оргкомитета.

      12:32, 01 января, 2018
      Дарья Саушина
      230
      0
      #спорт\n#политика\n#Олимпиада\n#КНДР

       

       

       

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