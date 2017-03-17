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      Американские аллигаторы приобщились к гольфу

      19:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      19:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      26
      0
      #спорт\n#США\n#гольф
      Фото: pixabay.com
      26
      0

      Животное вылезло на поле, когда там играли люди.

      Флорида. США. Во время турнира по гольфу в США на поле вылез аллигатор. Как сообщает «Корреспондент», с этой проблемой решил разобраться 26-летний игрок Коди Гриббл.

      Он подошел к рептилии сзади и дернул ее за хвост, после чего та уползла в воду. Видео происшествия уже разлетелось по Сети и набрало немалую популярность, хотя встреча с аллигатором во Флориде дело привычное – здесь их насчитывается более миллиона. В ролике видно, что греющийся на солнце аллигатор от неожиданности быстро уползает в воду.

      Как отметил сам гольфист, рептилия не представит угрозы, если напасть на нее не спереди, а сзади. Однако повторять этого все-таки не стоит.

      PGA TOUR on Twitter

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      19:07, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      26
      0
      #спорт\n#США\n#гольф
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