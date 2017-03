Американские аллигаторы приобщились к гольфу

Флорида. США. Во время турнира по гольфу в США на поле вылез аллигатор. Как сообщает «Корреспондент», с этой проблемой решил разобраться 26-летний игрок Коди Гриббл.

Он подошел к рептилии сзади и дернул ее за хвост, после чего та уползла в воду. Видео происшествия уже разлетелось по Сети и набрало немалую популярность, хотя встреча с аллигатором во Флориде дело привычное – здесь их насчитывается более миллиона. В ролике видно, что греющийся на солнце аллигатор от неожиданности быстро уползает в воду.

Как отметил сам гольфист, рептилия не представит угрозы, если напасть на нее не спереди, а сзади. Однако повторять этого все-таки не стоит.

