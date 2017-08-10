Дом, где «провел детство» Гарри Поттер, уйдет с молотка за 950 тысяч фунтов стерлингов

Особняк XIV века расположен в графстве Саффолк.

Лавенем. Великобритания. Особняк XIV века, в котором снимали фильмы о Гарри Поттере, выставлен на продажу. Как сообщает агентство «Виста-Ньюс», владелец надеется выручить за объект 950 тысяч фунтов стерлингов, или 1,3 млн долларов.

Согласно киносаге, в этом доме будущий волшебник провел раннее детство, в нем же убили его родителей – Лили и Джеймса Поттеров. Кроме того, недалеко от этого здания расположен дом, в котором проживала семья директора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбуса Дамблдора.

В действительности особняк был построен в XIV веке и находится в графстве Саффолк. Дом называется De Vere House. По некоторым данным, в 1498 году в нем побывал король Генрих VIII.