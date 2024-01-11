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Турция отказалась пропустить на Украину закупленный в Великобритании военный корабль

17:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Турция отказалась пропустить на Украину закупленный в Великобритании военный корабль
17:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
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#Турция\n#Великобритания\n#Украина\n#море\n#военные\n#корабли\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
49
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Анкара сослалась на конвенцию Монтре.

Анкара. Турция. Международная конвенция Монтре не позволяет Турции пропустить на Украину приобретенный последней минный тральщик. Корабль продала Великобритания, пишет Лента.ру со ссылкой на Hurrıyet.

Издание ссылается на данные министерства обороны Турции. Там заявили, что до завершения вооруженного конфликта суда военного назначения не могут направляться на Украину через проливы Босфор и Дарданеллы. Позиция ведомства доведена до сведения властей Великобритании, реакции со стороны Лондона пока не последовало, отмечает газета.

Ранее Киев объявил о планах приобрести у Лондона два минных тральщика типа Sandown. Корабли этого класса предназначены для обезвреживания мин. Сделку предполагалось заключить с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании.

Согласно конвенции Монтре 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, нечерноморские державы не имеют права постоянно базировать военные корабли в портах Черного моря. Предельный срок их пребывания в акватории составляет 21 сутки, максимальный тоннаж – 30 000 т. Контроль за соблюдением этих правил возложен на Турцию. 

17:09, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
49
0
#Турция\n#Великобритания\n#Украина\n#море\n#военные\n#корабли\n#СВО\n#спецоперация