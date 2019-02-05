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Мадуро прокомментировал вероятность проведения президентских выборов в Венесуэле

17:03, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17:03, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#выборы\n#Венесуэла\n#вмешательство
Фото: Reuters
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В ближайшее время кампании не предвидится.

Венесуэла. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время в стране не будут проводиться президентские выборы. Об этом он сообщил RT.

В ближайшее время голосование пройдет в рамках парламентских выборов, которые запланированы на 2020 год. «В Венесуэле нет дефицита выборов», - отметил он.

«Проблема в оппозиции, а не в очередных выборах. Мы провели 25 выборов за 20 лет. За последние 18 месяцев провели шесть выборов. Выборы в 2018 году были выдвинуты по просьбе оппозиции», — заключил Мадуро.

Кроме того, президент намерен и дальше использовать все средства коммуникации с миром, чтобы остановить «безумие» президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее ряд европейских стран признали временным главой Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо.

В России считают, что Евросоюз вмешивается во внутриполитические дела страны.

Кроме того, 6 февраля в стране начнется сбор подписей против военного вмешательства Штатов.

17:03, 05 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#политика\n#выборы\n#Венесуэла\n#вмешательство

 

 

 


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