Мадуро прокомментировал вероятность проведения президентских выборов в Венесуэле

В ближайшее время кампании не предвидится.

Венесуэла. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшее время в стране не будут проводиться президентские выборы. Об этом он сообщил RT.

В ближайшее время голосование пройдет в рамках парламентских выборов, которые запланированы на 2020 год. «В Венесуэле нет дефицита выборов», - отметил он.

«Проблема в оппозиции, а не в очередных выборах. Мы провели 25 выборов за 20 лет. За последние 18 месяцев провели шесть выборов. Выборы в 2018 году были выдвинуты по просьбе оппозиции», — заключил Мадуро.

Кроме того, президент намерен и дальше использовать все средства коммуникации с миром, чтобы остановить «безумие» президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее ряд европейских стран признали временным главой Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуаидо.

В России считают, что Евросоюз вмешивается во внутриполитические дела страны.

Кроме того, 6 февраля в стране начнется сбор подписей против военного вмешательства Штатов.