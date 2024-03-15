Молодожёны из Воткинского района пришли на выборы сразу после свадьбы

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии на избирательный участок заглядывают даже молодожёны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Жители Воткинского района сразу после свадьбы зашли на избирательный участок в деревне Беркуты, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.

Также свой выбор уже сделали участницы клуба «Удмуртское долголетие» из села Пычас. Женщины провели занятие по северной ходьбе, прогулялись по лесу, а затем все вместе посетили избирательный участок.

«Почему мы пришли на выборы, да еще и все вместе? Потому что мы — граждане своей страны, и перед нами даже не стоял вопрос: идти или не идти голосовать. Нам небезразлично будущее нашей страны. Мы вместе должны выбрать своего президента!», — прокомментировали активистки клуба.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Свой голос уже отдала и почётный гражданин Камбарского района Лариса Бочкарёва. Глава Камбарского района Александр Галанов поделился, что ранее женщина несколько лет руководила детской библиотекой Камбарки и вела большую патриотическую работу с подрастающим поколением. Благодаря ей на базе библиотеки уже более 25 лет работает клуб детей и подростков-инвалидов «Дружная семейка».

К пенсионерке лично пришли волонтёры, чтобы она смогла проголосовать.

Также в выборах принял участие священник из Игры Антоний Антонов.

Фото: vk.com (Антон Антонов)

Напомним, что на голосование уже сходили две участницы коллектива «Бурановские бабушки». А на избирательном участке в Можге член УИК Сергей Демьянович случайно встретился со своей первой учительницей.

Участки голосования будут открыты с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. За их работой наблюдает Ситуационный центр корпуса общественных наблюдателей Удмуртии.