Трампу запретили выдвигаться в президенты США на территории Колорадо

Денвер. США. Бывший президент США Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз по определению кандидата на высшую должность от Республиканской партии в Колорадо. Решение об этом принял верховный суд штата, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Причиной названо участие Трампа в мятеже, под которым имеется в виду вторжение его сторонников в Капитолий в январе 2021 года. Выдвижение причастных к подобным действиям лиц на государственные посты запрещено 14-й поправкой к Конституции США.

Напомним, в ноябре экс-главу государства признал мятежником суд низшей инстанции в том же штате. Однако тогда было заявлено, что это не помешает Дональду Трампу участвовать в президентских выборах 2024 года.

Кстати, 14-я поправка позволяет даже причастному к мятежу гражданину США участвовать в выборах — при условии, что Конгреcc двумя третями голоcов каждой палаты сделает для него исключение.