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Трампу запретили выдвигаться в президенты США на территории Колорадо

09:58, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Трампу запретили выдвигаться в президенты США на территории Колорадо
09:58, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#праймериз\n#суд\n#мятеж\n#запрет\n#Дональд Трамп
Фото: pxhere.com
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Решение об этом принял верховный суд штата.

Денвер. США. Бывший президент США Дональд Трамп не сможет участвовать в праймериз по определению кандидата на высшую должность от Республиканской партии в Колорадо. Решение об этом принял верховный суд штата, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Причиной названо участие Трампа в мятеже, под которым имеется в виду вторжение его сторонников в Капитолий в январе 2021 года. Выдвижение причастных к подобным действиям лиц на государственные посты запрещено 14-й поправкой к Конституции США. 

Напомним, в ноябре экс-главу государства признал мятежником суд низшей инстанции в том же штате. Однако тогда было заявлено, что это не помешает Дональду Трампу участвовать в президентских выборах 2024 года.

Кстати, 14-я поправка позволяет даже причастному к мятежу гражданину США участвовать в выборах — при условии, что Конгреcc двумя третями голоcов каждой палаты сделает для него исключение.

09:58, 20 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#США\n#власть\n#политика\n#президент\n#выборы\n#праймериз\n#суд\n#мятеж\n#запрет\n#Дональд Трамп