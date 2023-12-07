Совфед назначил дату проведения президентских выборов в России

Москва. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Постановление об этом принял 7 декабря Совет Федерации, передает RT.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Назначение выборов главы государства является прерогативой Совета Федерации, об этом говорится в 102 статье Конституции России. С момента вступления постановления в силу кандидаты могут начинать выдвигаться, то есть эта дата является стартом избирательной кампании.

Добавим, действующий президент России Владимир Путин пока не заявил о своих планах на участие в выборах.