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Совфед назначил дату проведения президентских выборов в России

12:06, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Совфед назначил дату проведения президентских выборов в России
12:06, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Совет Федерации\n#политика\n#власть\n#общество\n#президент\n#выборы
Фото: council.gov.ru
102
0

Этим днем станет 17 марта 2024 года.

Москва. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Постановление об этом принял 7 декабря Совет Федерации, передает RT.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Назначение выборов главы государства является прерогативой Совета Федерации, об этом говорится в 102 статье Конституции России. С момента вступления постановления в силу кандидаты могут начинать выдвигаться, то есть эта дата является стартом избирательной кампании. 

Добавим, действующий президент России Владимир Путин пока не заявил о своих планах на участие в выборах.

12:06, 07 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
102
0
#Россия\n#Совет Федерации\n#политика\n#власть\n#общество\n#президент\n#выборы