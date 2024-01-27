12 штатов США отправили вооруженные отряды на помощь Техасу

Игл-Пасс. США. Кризис из-за мигрантов на юге США грозит перейти в гражданскую войну. 12 штатов отправили войска Национальной гвардии в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта, перекрывшего границу с Мексикой вопреки предписаниям федеральных властей, передает «Рен ТВ».

Эбботт объявил операцию «Одинокая звезда», цель которой – остановить нелегальную миграцию из Мексики, поощряемую администрацией президента Джо Байдена.

Центром противостояния стал небольшой городок Игл-Пасс с населением в несколько десятков тысяч человек, где жители соседней страны пытаются штурмовать границу. В связи с этим власти Техаса построили заграждения из колючей проволоки протяженностью в 48 километров. Блокирован также участок морской границы, через которой нелегалы переправлялись вплавь.

Верховный суд США постановил ликвидировать эти преграды. В ответ губернатор Техаса начал вербовать для защиты границы добровольцев. Джо Байден поставил Грегу Эбботту ультиматум – снести ограждения в течение 24 часов. Но тот заявил, что штат имеет право на самооборону, если федеральное правительство не исполняет свои обязанности.

26 января действия Грега Эбботта одобрил экс-президент США Дональд Трамп. Он призвал губернаторов поддержать Техас. Откликнулись 25, а 12 даже направили на границу с Мексикой бойцов Национальной гвардии. В Сети появились предложения для жителей приграничной территории взять оружие в руки и защищать штат от федералов за 55 долларов в день.

Находящаяся у власти в США Демократическая партия рассчитывает на голоса мигрантов, получивших гражданство, это их традиционный электорат в последние десятилетия. Между тем новые жители отнимают у местных работу. Кроме того, значительная часть приезжих из Мексики и других стран Латинской Америки торгует наркотиками и ведет криминальный образ жизни, что вызывает недовольство сторонников Республиканской партии. Борьбу с незаконной миграцией вел в период своего президентства Дональд Трамп. В случае своего возвращения в Белый дом он обещает перекрыть южную границу, привлекая тем самым на свою сторону избирателей. Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.