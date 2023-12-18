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В Египте выбрали президента

17:28, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Египте выбрали президента
17:28, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Египет\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы
Фото: pxhere.com
32
0

Ближайшие 6 лет страной будет вновь руководить Абдель Фаттах ас-Сиси.

Каир. Египет. Итоги выборов президента Египта объявила национальная избирательная комиссия. По ее данным, в первом туре с огромным перевесом над конкурентами победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, передает «МИР 24».

Выборы прошли 10-12 декабря. В них приняли участие почти 70% из более 67 млн избирателей, имеюших право голоса. Отмечается, что явка была наивысшей за всю историю страны.

За ас-Сиси проголосовали 89,6% избирателей, явившихся на участки. Трое его конкурентов набрали от 1,9% до 4,5% голосов. Новый срок полномочий египетского президента составит 6 лет.

17:28, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#Египет\n#политика\n#власть\n#президент\n#выборы