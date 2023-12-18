В Египте выбрали президента

Каир. Египет. Итоги выборов президента Египта объявила национальная избирательная комиссия. По ее данным, в первом туре с огромным перевесом над конкурентами победил действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси, передает «МИР 24».

Выборы прошли 10-12 декабря. В них приняли участие почти 70% из более 67 млн избирателей, имеюших право голоса. Отмечается, что явка была наивысшей за всю историю страны.

За ас-Сиси проголосовали 89,6% избирателей, явившихся на участки. Трое его конкурентов набрали от 1,9% до 4,5% голосов. Новый срок полномочий египетского президента составит 6 лет.