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Юрист из Удмуртии может оказаться причастным к ddos-атакам на российский ЦИК во время выборов

14:00, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Юрист из Удмуртии может оказаться причастным к ddos-атакам на российский ЦИК во время выборов
14:00, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хакеры\n#выборы
Фото: Кристиана Видигера на Unsplash
96
0

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, атаки шли из Испании.

Москва. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что во время выборов на Центризбирком шла хакерская атака из Испании. Одним из организаторов действия стал бывший электоральный юрист из Удмуртии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС.

Юрист из Удмуртии при поддержке проамериканской компании, работавшей долгое время в России, пытался помешать проведению выборов в России, организовав поток фейковых обращений в ЦИР РФ.

«Эта сеточка инициировала поток фиктивных фейковых обращений, даже не утруждаясь формулировать большинство из них хоть как-то близко к нарушениям по выборам. Поток обращений, псевдожалоб, <…> в котором должны были захлебнуться наши комиссии", - отметила Памфилова.

Напомним, в Удмуртии явка на выборах президента составила 62,55%.

14:00, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
96
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хакеры\n#выборы