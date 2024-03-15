Участницы коллектива «Бурановские бабушки» проголосовали на выборах президента в родном селе

Вавож. Удмуртия. Жители Удмуртии приходят на избирательные участки для голосования за выбор президента целыми семьями.

Например, семья Медведевых из села Вавож все вместе опустили бюллетени в опечатанный ящик. Родители троих детей решили на своём примере показать важность этого мероприятия и привить ребятам культуру выборов.

Светлана Садыкова пришла проголосовать вместе с внучкой Ариной. Женщина уже сделала свой выбор и надеется на мир во всем мире, ведь её сын сейчас защищает свою родину на СВО.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Пришли на выборы и участницы знаменитого коллектива «Бурановские бабушки» Галина Конева и Граня Байсарова. Они уже отдали свои голоса в родном селе и надеются, что своим участием покажут пример другим жителям Удмуртии. «Нас так учили, мы по-другому не можем, за свою длинную жизнь не пропустили ни одних выборов», — рассказала Галина Конева.

Вдохновившись примерами родителей, на избирательные участки приходят и школьники, которым исполнилось 18. Например, ученица 11 класса Вавожской школы Софья Старкова впервые поучаствовала в голосовании на выборах президента России.

На некоторых участках организаторы создают праздничную атмосферу, чтобы поднять местным жителям настроение. К примеру, на участке №618 в Воткинске, который расположен в Детской школе искусств №2, преподаватели играют на рояле.

Праздничную атмосферу создают и сами голосующие. Жители Игринского района пришли на выборы в удмуртских народных костюмах.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

А кто-то решил не откладывать голосование, и сделал свой выбор прямо в свой день рождения, как житель Ярского района, командир отделения 2 караула ПСЧ-44 поселка Яр, руководитель военно-патриотического клуба «Патриот» Ярского политехникума Иван Чирков.





Фото: пресс-служба главы и правительства УР

