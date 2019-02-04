Страны Евросоюза признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

В России сочли заявления вмешательством во внутриполитические дела страны.

Испания, Великобритания, Дания, Австрия, Швеция и Франция признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом пишет «Говорит Москва».

Напомним, действующего президента страны Николоса Мадуро призвали провести выборы главы государства в течение 8 дней. В противном случае страны Евросоюза признают временным лидером страны оппозиционера Гуайдо.

«Надеемся, что это приблизит конец гуманитарного кризиса», – написал в Твиттере британский министр иностранных дел Джереми Хант.

По его мнению, смена власти в стране позволит покончить с гуманитарным кризисом.

Также СМИ писали, что Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании Гуайдо, наложив вето.

Сейчас в Европе ожидают объявления о проведении в Венесуэле президентских выборов.

В это же время в России подобные заявления сочли вмешательством в дела страны.

«Любое решение внутриполитического кризиса возможно только самими венесуэльцами. Навязывание каких-то решений или попытки легитимизировать узурпацию власти — это прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела страны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.