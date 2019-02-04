В Венесуэле соберут подписи против военного вмешательства США

Кампания стартует 6 февраля.

Венесуэла. В Венесуэле 6 февраля начнется сбор подписей против военного вмешательства. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

«Я призываю венесуэльский народ вместе выступить против угроз применения военной силы со стороны правительства США», — заявил президент страны Николас Мадуро.

Документ планируют передать в Белый дом.

Напомним, страны Евросоюза признали оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Российская сторона сочла действия Запада вмешательством во внутриполитические дела страны.