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Трое жителей Удмуртии вошли в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы

18:06, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Трое жителей Удмуртии вошли в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы
18:06, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Удмуртия\n#выборы\n#поддержка\n#президент
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
139
0

В группе оказались главврач, директор техникума и депутат Госдумы.

Ижевск. Удмуртия. Трое жителей Удмуртии вошли в состав инициативной группы, которая планирует выдвинуть Владимира Путина на выборы президента России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Чтобы Владимир Путин смог участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, в число его инициативной группы должны входить минимум 500 человек. Тогда её можно будет зарегистрировать в ЦИКе и организовать сбор подписей для выдвижения кандидата. 

От Удмуртии в состав этой группы вошли: главврач Республиканского клинико-диагностического центра Сергей Рящиков, директор Сарапульского индустриального техникума Фарида Третьякова и депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

«Мы понимаем, что сильный лидер — это успешное решение многих проблем. За последние годы ситуация в стране существенно изменилась к лучшему. В здравоохранении, например, полным ходом идет переоснащение больниц. <...> Видя изменения, я уверен, что Владимир Владимирович является достойным кандидатом», — заявил Сергей Рящиков. 

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 

18:06, 16 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Удмуртия\n#выборы\n#поддержка\n#президент