15 марта в Удмуртии явка на выборах президента превысила 29%

Ижевск. Удмуртия. В первый день выборов президента, 15 марта, явка в Удмуртии составила 29,07%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Удмуртии.

Напомним, на 15:00 явка избирателей составила 18,55%.

Жители Удмуртии смогут отдать свой голос 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00.

Напомним, 14 марта в Удмуртии открыли ситуационный центр наблюдателей на базе Национальной библиотеки республики.

В первый день голосования на одном из участков в Ижевске произошёл инцидент с попыткой испортить бюллетени. Всё зафиксировала камера.