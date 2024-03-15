Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

15 марта в Удмуртии явка на выборах президента превысила 29%

21:55, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
15 марта в Удмуртии явка на выборах президента превысила 29%
21:55, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#выборы\n#Удмуртия\n#явка\n#статистика
Фото: ИА «Сусанин»
32
0

В республике зафиксирован один инцидент на участке.

Ижевск. Удмуртия. В первый день выборов президента, 15 марта, явка в Удмуртии составила 29,07%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Удмуртии.

Напомним, на 15:00 явка избирателей составила 18,55%. 

Жители Удмуртии смогут отдать свой голос 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00.

Напомним, 14 марта в Удмуртии открыли ситуационный центр наблюдателей на базе Национальной библиотеки республики. 

В первый день голосования на одном из участков в Ижевске произошёл инцидент с попыткой испортить бюллетени. Всё зафиксировала камера. 

21:55, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
32
0
#выборы\n#Удмуртия\n#явка\n#статистика