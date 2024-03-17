Пытавшуюся сорвать голосование жительницу Удмуртии заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии заключили под стражу члена избирательной комиссии, пытавшуюся залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

В первый день голосования на выборах президента, 15 марта, 43-летняя женщина, являясь членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, облила зеленкой комплекс обработки бюллетеней, где находились избирательные бюллетени. Листы остались в сохранности.

Своим поступком обвиняемая воспрепятствовала свободному осуществлению жителями своих избирательных прав, чем нарушила пункт «в» части 2 статьи 141 УК России.

В суде злоумышленница и её защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако, заслушав мнения участников заседания, суд заключил обвиняемую под стражу на два месяца — до 15 мая 2024 года.