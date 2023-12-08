Путин объявил о намерении выдвигаться на новый президентский срок

Москва. Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок. Как передает RT со ссылкой на РИА Новости, об этом российский лидер заявил в ответ на просьбу героя спецоперации Артема Жоги.

8 декабря после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле командир батальона «Спарта» ДНР призвал Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Российский лидер в ответ выразил согласие.

Напомним, 7 декабря Совет Федерации постановил провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года. До недавнего времени Владимир Путин уклонялся от ответов на вопросы, планирует ли он вновь выдвигаться на высший пост.