Путин объявил о намерении выдвигаться на новый президентский срок

Вопрос об этом ему задал герой СВО Артем Жога.
Москва. Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру на новый президентский срок. Как передает RT со ссылкой на РИА Новости, об этом российский лидер заявил в ответ на просьбу героя спецоперации Артема Жоги.
8 декабря после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле командир батальона «Спарта» ДНР призвал Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Российский лидер в ответ выразил согласие.
Напомним, 7 декабря Совет Федерации постановил провести выборы президента РФ 17 марта 2024 года. До недавнего времени Владимир Путин уклонялся от ответов на вопросы, планирует ли он вновь выдвигаться на высший пост.