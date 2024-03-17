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Жители Удмуртии активно голосуют на выборах президента России

19:15, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии активно голосуют на выборах президента России
19:15, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1041
0
#выборы\n#ветераны\n#СВО\n#голосование\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Избиркома Удмуртии
1041
0

100-летний ветеран Малопургинского района приехал голосовать на собственной машине.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии местные жители активно голосуют на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома республики.

Некоторые приходят проголосовать целыми семьями или коллективами. Например, в Граховском районе полным составом отдали голоса участники вокального ансамбля Каменского культурно-досугового центра, а в Воткинске – активисты местного поисково-спасательного отряда. В полном составе проголосовали также тренеры и хоккеисты команды «Знамя-Удмуртии», отмечает избирательная комиссия.

Также активно голосуют молодые и пожилые жители Удмуртии. Один из них – 100-летний ветеран Малопургинского района Арсентий Кириллович Ивашкин, приехавший проголосовать на собственном автомобиле.

Кроме того, среди избирателей немало участников СВО, находящихся в отпуске. По их мнению, нельзя оставаться в стороне, когда решается будущее страны. 

19:15, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1041
0
#выборы\n#ветераны\n#СВО\n#голосование\n#Удмуртия