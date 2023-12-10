Египет. В Египте стартовали президентские выборы. 10 декабря открылось более 9 тысяч избирательных участков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на межарабский телеканал Al Arabiya.

Избирателям представлены четыре кандидатуры: нынешний президент государства Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер социал-демократической партии Фарид Захран, лидер либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямам и лидер республиканской народной партии Хазем Омар.

Ожидается, что окончательные результаты опубликуют 18 декабря. При возникновении необходимости второго тура, он пройдёт в январе.

По данным арабских СМИ, Ас-Сиси поддерживает определяющее большинство населения. Он возглавляет страну с 2014 года.

Стоит напомнить, что он пришёл к власти после свержения в 2013 году Мухаммеда Мурси, который, в свою очередь, стал президентом после свержения Хосни Мубарака.