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Президент Турции не собирается спрашивать разрешения на покупку российских комплексов

12:54, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
12:54, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
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#экономика\n#политика\n#Турция
Фото: voanews.com
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Эрдоган заявил, что страна намерена добиться полной независимости собственной экономики.

Анкара. Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен спрашивать у кого бы то ни было разрешения на покупку российский ЗРК С-400. Об этом глава государства заявил, выступая на бизнес-форуме в Киргизии. «Мы договорились с Россией о закупке С-400. Кто-то этим обеспокоен. Извините, но мы не будем ни у кого спрашивать разрешения», — цитирует его РБК.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении добиться полной независимости экономики Турции.

США выступают против закупки Турцией российских ЗРК С-400. Вашингтон в ответ пригрозил не продать Турции современные истребители F-35 и F-16, о покупке которых Анкара договорилась с Вашингтоном еще до обострения ситуации вокруг российских ЗРК. Американские военные заявляли, что интегрировать российские С-400 в системы НАТО (Турция является членом альянса) невозможно.

В конце августа американские конгрессмены во время визита в Турцию рекомендовали Анкаре отказаться от покупки российских ЗРК.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ заявлял, что Анкара должна защищать свое воздушное пространство, а США не могут гарантировать продажу систем противоракетной обороны Patriot. Чавушоглу попросил США оставить угрозы для разрешения дипломатического кризиса.

«Наши отношения с Россией не являются альтернативой нашим отношениям с Литвой или Европейским союзом или нашим отношениям с Соединенными Штатами», — говорил чиновник.

12:54, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
465
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#экономика\n#политика\n#Турция

 

 

 


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