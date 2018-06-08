Лидеры США и Италии высказались за возвращение России в G8

В то же время эту идею отвергли главы Германии, Канады и Совета Европы.

Квебек. Канада. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовали восстановления G8 путем возврата туда России. Об этом сообщает RT.

«G7 <…> должна вернуть Россию, поскольку Россия нужна нам за столом переговоров», - сказал Трамп.

Позицию американского лидера поддержал недавно назначенный премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который и ранее не скрывал своих симпатий к нашей стране. «Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», - написал он в Twitter.

Между тем в среду, 6 июня, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не считает возможным присоединение России к G7. Схожие мысли высказали после заявления Трампа премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель Совета Европы Дональд Туск.

В пятницу, 8 июля, в канадском городе Квебек открылся саммит «большой семерки» (G7) – международного клуба, в который входят ведущие экономики Европы и Северной Америки, а также Япония. С 1994 по 2014 годы она называлась «восьмеркой» (G8), поскольку включала в себя еще и нашу страну. После возвращения в состав РФ Крыма объединение вернулось к формату «семерки» из-за несогласия с этим решением российских властей.

В преддверии саммита G7 в Квебеке страны-участницы обменялись рядом взаимных выпадов. Так, европейские лидеры раскритиковали инициированное американским президентом Трампом повышение пошлин на сталь и алюминий из ЕС, и пообещали ввести с июля ответные меры.