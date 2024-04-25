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«ПожарныеБабки» из Удмуртии стали призёром Всероссийского конкурса

16:40, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«ПожарныеБабки» из Удмуртии стали призёром Всероссийского конкурса
16:40, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#МЧС России по Удмуртии\n#конкурс\n#Россия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
135
0

Всего было подано 703 заявки от пресс-служб.

Ижевск. Удмуртия. Проект МЧС Удмуртии «ПожарныеБабки» стал лидером Всероссийского конкурса для сотрудников «Пресс-служба года – 2023». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

На конкурс было подано 703 заявки со всей страны, а также от ближайших соседей России.

Организатором конкурса стал специализированный журнал «Пресс-служба». На премии определили призовые места в 18 номинациях.

Среди 37 заявок в номинации «Лучший PR-проект в государственной сфере» одним из претендентов на победу стал проект «ПожарныеБабки» ГУ МЧС по Удмуртии.

Точные места огласят 31 мая на награждении победителей в Москве после конференции «Эффективная пресс-служба – 2024».

Петровна и Николаевна снимают юмористические ролики на тему пожарной безопасности. В своих видео они обыгрывают разные ситуации в тематике МЧС.

16:40, 25 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#МЧС России по Удмуртии\n#конкурс\n#Россия