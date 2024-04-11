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Напитки компании Bacardi почти исчезли с прилавков российских магазинов

11:59, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Напитки компании Bacardi почти исчезли с прилавков российских магазинов
11:59, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#магазины\n#импорт\n#алкоголь\n#санкции
Фото: pxhere.com
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Торговые сети распродают последние остатки запасов.

Москва. Россияне в скором времени останутся без продукции компании Bacardi Ltd. С полок магазинов почти полностью пропал алкоголь принадлежащих ей брендов, пишет Газета.ру со ссылкой на РБК.

В частности, в супермаркетах сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Красное&Белое» осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и других напитков, производимых компанией. По данным ретейлера X5 Group, в продаже почти нет джина Bombay Sapphire. Другой источник на рынке алкоголя рассказал, что аналогичная ситуация сложилась с текилой Patron.

Как заявил гендиректор AST Леонид Рафаилов, Bacardi прекратила поставки в Россию еще в начале 2023 года. Магазины распродавали накопившиеся ранее запасы. По параллельному импорту продукция компании завозится в незначительных объемах. 

Комментария от компании Bacardi Ltd. по данному вопросу издание пока не получило. 

Напомним, ранее Украина внесла указанного производителя за поставки продукции в Россию в список «международных спонсоров войны». 

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

11:59, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
258
0
#Россия\n#бизнес\n#торговля\n#магазины\n#импорт\n#алкоголь\n#санкции