Напитки компании Bacardi почти исчезли с прилавков российских магазинов

Москва. Россияне в скором времени останутся без продукции компании Bacardi Ltd. С полок магазинов почти полностью пропал алкоголь принадлежащих ей брендов, пишет Газета.ру со ссылкой на РБК.

В частности, в супермаркетах сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Красное&Белое» осталось очень мало рома Bacardi, водки Grey Goose и других напитков, производимых компанией. По данным ретейлера X5 Group, в продаже почти нет джина Bombay Sapphire. Другой источник на рынке алкоголя рассказал, что аналогичная ситуация сложилась с текилой Patron.

Как заявил гендиректор AST Леонид Рафаилов, Bacardi прекратила поставки в Россию еще в начале 2023 года. Магазины распродавали накопившиеся ранее запасы. По параллельному импорту продукция компании завозится в незначительных объемах.

Комментария от компании Bacardi Ltd. по данному вопросу издание пока не получило.

Напомним, ранее Украина внесла указанного производителя за поставки продукции в Россию в список «международных спонсоров войны».

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